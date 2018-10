Frankrike anklager iransk etterretning for terrorplan

Franske myndigheter frøs tirsdag bankkontoene til to navngitte iranere, samt andre kontoer som knyttes til det iranske etterretnings- og sikkerhetsdepartementet.

Den iranske diplomaten Assadollah Asadi ble pågrepet av tysk politi i juli, anklaget for å tilhøre iransk etterretning og for å ha planlagt bombeattentatet under et arrangement holdt av den iranske eksilgruppa Folkets mujahedin (MeK) i Paris-forstaden Villepinte 30. juni.

Den andre som navngis er Saeid Hashemi Moghadam, som ifølge franske diplomatkilder er operativ sjef i det iranske etterretningsdepartementet.

Fant sprengstoff

Den angivelige terrorplanen ble avdekket av belgisk sikkerhetstjeneste, som pågrep et ektepar og fant en halv kilo sprengstoff. Paret, som er belgiske statsborgere av iransk opphav, er i 30-årene.

Fire andre ble pågrepet i andre europeiske land, blant dem Asadi, som var stasjonert ved Irans ambassade i Wien.

Tyske myndigheter opplyste tirsdag at han vil bli utlevert til Belgia, der saken etter planen skal komme for retten.

Iran avviser

Iranske myndigheter stiller seg helt uforstående til terroranklagene.

– Vi avviser anklagene, tar kraftig avstand fra pågripelsen av en iransk diplomat og krever at han øyeblikkelig løslates, heter det i en kunngjøring fra iransk UD.

– Dette er en sammensvergelse for å sabotere Irans langvarige forhold til Frankrike og andre betydelige europeiske land, heter det videre.

- Dersom det er en misforståelse knyttet til noe som ikke eksisterer, det være seg en sammensvergelse fra andre eller en feil, så kan vi sette oss ned og diskutere dette, sier departementets talsmann Bahram Ghasemi.

Den eneste måten å løse slike spørsmål på, er gjennom "diplomatiets kunst", mener han.

- Det fins ingen annen måte, sier Ghasemi.

Ekstremt alvorlig

Franske myndigheter mener imidlertid å ha gode beviser for at iransk etterretning var involvert.

– Vi kunne ikke annet enn å svare på denne ekstremt alvorlige planlagte handlingen, heter det i en felles kunngjøring fra fransk UD, samt landets innenriks- og forsvarsdepartement.

– Frankrike understreker at vi er fast bestemt på å bekjempe alle former for terrorisme, spesielt på egen jord, heter det i den felles uttalelsen fra innenriks-, utenriks- og forsvarsdepartementene.

Islamsk-marxistisk gruppe

MeK ble dannet som en islamsk-marxistisk gruppe i Iran på 1960-tallet og har opp gjennom årene benyttet en rekke navn og forkortelser.

Gruppen ledes av Maryam Rajavi, etter at ektemannen Masud Rajavi forsvant sporløst i 2003. Han er etterlyst av Irak for forbrytelser mot menneskeheten.

På 1980-tallet kjempet gruppen på Iraks side i krigen mot Iran, og på 1990-tallet hjalp de Saddam Hussein med å slå ned kurdiske og sjiamuslimske opprør i Irak.

MeK sto på USAs liste over terroristorganisasjoner fram til 2012.