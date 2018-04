Frp kan avvise forbud mot bønnerop

En delt redaksjonskomité gikk lørdag inn for at resolusjonsforslaget skal avvises når det kommer opp til votering under Frp-landsmøtet søndag.

– Flertallet ser ikke dette som en utfordring og etterlyser hvor slike bønnerop faktisk er til sjenanse. Det ble også vist til at det kalles inn til bønn via app i dag, sier redaksjonskomiteens leder Per Sandberg til NTB.

Ville forby

Forslaget om å forby bønnerop i det offentlige rom er fremmet av Buskerud Frp, fylkeslaget til partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim.

– Jeg registrerer at flertallet viser til at dette ikke foregår i dag. Men vårt argument har hele tiden vært at dette har forekommet før, og at diskusjonen har blusset opp i Sverige. Den vil fort kunne gjøre det i Norge også, sier Helgheim.

– Vi vil kjempe for å få resolusjonen vedtatt på søndag. Det er et viktig signal å sende. Vi skal ikke alltid vente til noe blir et problem, for da er det mye vanskeligere å få gjort noe med, tilføyer han.

Menneskerettigheter

KrF har protestert mot forslaget. Og sist Frp foreslo noe slikt, konkluderte Justisdepartementet med at et generelt lovforbud mot bønnerop antakelig er i strid med religionsfriheten slik den er beskrevet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det gjorde lite inntrykk på Helgheim tidligere i uka.

– Jeg blåser i hva menneskerettsbestemmelser sier i denne saken. Jeg er opptatt av at folk skal ha fred og ro i sine nærmiljøer, og det betyr å ikke bli forstyrret med bønnerop, sa han til Vårt Land.

Ifølge avisen er det ingen norske moskeer som i dag praktiserer bønnerop i offentligheten.