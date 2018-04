Starbucks-sjef beklager etter rasismeanklager

En video av hendelsen, som skjedde forrige torsdag, har skapt raseri etter at den ble delt på nett. Flere har tatt til orde for boikott av kaffekjeden, og mandag tok demonstranter seg inn i den aktuelle Starbucks-kafeen.

– Masse rasisme, masse dritt, Starbucks-kaffe er anti-svart, var blant slagordene deres.

Demonstrantene krever blant annet at den Starbucks-ansatte som ringte politiet i forrige uke, bør få sparken. Politiet har forklart at de ble tilkalt til kafeen fordi de to svarte mennene hadde spurt om å få bruke toalettet uten å ha kjøpt noe, og at de nektet å forlate stedet etter å ha fått nei.

– Diskriminering

Noen minutter etter at politiet kom, ble de to mennene lagt i jern og tatt med utenfor. På dette tidspunktet ankom eiendomsutvikleren Andrew Yaffe og fortalte politifolkene at de to mennene var på kafeen fordi de skulle møte ham der.

– Hvorfor ble de bedt om å forlate stedet. Er det noen andre her som synes dette er latterlig? Det er absolutt diskriminering, sa Yaffe.

Mennene ble senere sluppet fri.

Philadelphia-ordfører Jim Kenney sier byen vil gå gjennom sine retningslinjer for hvordan politiet skal gå fram i slike saker i framtiden.

Vil ta grep

Starbucks-toppsjef Kevin Johnson ankom Philadelphia mandag. Han sier at han håper å møte de to mennene i løpet av de neste dagene for å beklage ansikt til ansikt.

– Alle selskap gjør feil, men virkelig gode selskaper er de som lærer fra disse feilene og tar riktige grep. Det er akkurat hva jeg har tenkt å gjøre. Vi går gjennom hele denne saken nå, sier han.

De to mennenes advokat har sagt han håper det kan komme «noe produktivt for lokalsamfunnet» ut av et slikt møte med Starbucks-sjefen.