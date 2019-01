Bortføringssaken: Politiet vil ha kontakt med tre personer fra overvåkingsopptak – bekrefter trusselbrev i boligen

Har du tips om saken? Ring 02286 eller send e-post til tips@aftenposten.no. Du kan også tipse oss kryptert via Securedrop eller via Signal på +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly).

Onsdag morgen omtalte Aftenposten at 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, kona til en av Norges rikeste menn, Tom Hagen (68), hadde vært borte i ti uker.

Politiet har etterforsket saken i full hemmelighet og tror det dreier seg om en bortføringssak.

Varslet samme dag

Det har vært kjent at politiet har mottatt et løsepengekrav i kryptovaluta på en digital plattform. Politiet vil ikke si noe om hvordan de har kommunisert med de antatte gjerningspersonene.

Politiet opplyser på pressekonferansen at det ble kjent med saken den 31. oktober – samme dag som politiet tror Hagen forsvant. Ingen har mottatt noen livstegn fra Hagen siden da.

– Politiet ble varslet onsdag 31. oktober og anmeldte umiddelbart saken, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Tidligere har det vært sagt at det tok «en viss tid» før politiet ble orientert, men det har ikke vært klart om det var snakk om timer, dager eller uker.

Søker personer fra overvåkingsvideo

Politiet sitter på overvåkningsbilder av personer som beveger seg utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dagen som kona forsvant.

De etterlyser to fotgjengere og en syklist som befant seg utenfor det såkalte Futurum-bygget i Lørenskog.

Politiet

– Klokken 07.36 på morgenen kommer en person gående for så å snu seg og gå tilbake. Vi ønsker å komme i kontakt med denne personen. 24 minutter etter dette, klokken 08.00, kommer en person gående og blir passert av en syklist. Vi ønsker å komme i kontakt med begge disse, sa politiinspektør Tommy Brøske under pressekonferansen.

Kartet under viser adressen til Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog.

Har fått 100 tips – bekrefter trusselbrev

Under pressekonferansen torsdag opplyste politiet at det fremdeles ikke er noen mistenkte, men at det har mottatt over 100 tips det siste døgnet.

– Vi har siden i går mottatt over 100 tips. Vi har også vært på steder i nærmiljøet for å snakke med folk. Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Det har ikke vært kontakt med motparten i saken eller kommet livstegn fra Falkevik Hagen det siste døgnet etter at saken ble gjort offentlig kjent.

Politiet bekrefter under pressekonferansen at de har funnet, er et skriftlig dokument med trusler/krav i ekteparets bolig.