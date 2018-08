Kongeparet feiret gullbryllup med gammelt og nytt

På dagen 50 år siden kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt «ja» i Oslo domkirke, ble paret hyllet med en festgudstjeneste der det både sto tradisjonelle salmer og helt nye sanger og moderne dans på programmet.

Biskop Kari Veiteberg takket kongeparet i sin tale til den fullsatte kirken.

– Alle sportsinteresserte vet hva gull betyr. Men denne kjærlighetsreisen strekker seg enda lenger tilbake. Det dreier seg om ni år som kjærester i skjul, sa Veitberg. Hun viste til hvordan kongen har uttalt at det knapt skulle være mulig å gifte seg med Sonja, og også dronningen har fortalt åpent om hvor vanskelig denne perioden i deres liv var.

– Takk for at dere fortalte oss, folket, om kampen. Det er mange som strever, mange som må vente, mange som lever i skjul og som må kjempe for aksept. At kongeparet holdt ut, gir mot og styrke, sa biskopen.

Gammelt, nytt og takk

Slottet og domkirken hadde plukket fram salmer som ble sunget under bryllupet for 50 år siden, under vigslingen i Nidaros domkirke i 1991 og under kongens 70-årsdag. Det hele ble krydret med innslag som ble fremført for første gang.

Biskopen slo fast at «takk» var en rød tråd både i salmer og vers – som blant annet ble lest av Märtha Louise og barnebarna Ingrid Alexandra og Maud Angelica.

Ga trøst

Biskopen satte også ord på det hun mener vi kan takke kongeparet for. Ikke minst kongens ord etter terrorangrepene i 2011, da han sa at han som far, bestefar og ektefelle bare kunne ane noe av smerten de berørte følte – og at han som landets konge følte med hver enkelt.

– Takk. Mange følte seg trøstet. Takk, sa biskop Veiteberg.

Biskopen trakk også fram at Harald har beskrevet seg selv som sportsidiot, mens Sonja trekkes mot naturen og kunsten. På den måten utfyller de hverandre og viser at forskjellighet kan være en ressurs.

– Familien er sannsynligvis ikke enige om alt. Men vi ser de står sammen, og vi hører de fremsnakker hverandre, sa Veiteberg.

Åpen bil

Mange hadde møtt fram langs Karl Johans gate der kongeparet kjørte til og fra domkirken og Slottet i den samme åpne bilen som de brukte på bryllupsdagen – en Lincoln Continental fra 1966 med registreringsnummer A-5.

Inne i domkirken hadde regjeringsmedlemmer og andre representanter fra det offisielle Norge selskap av 200 helt vanlige folk. De hadde fått plass etter «først til mølla»-prinsippet der 4.500 mennesker meldte sin interesse.

Dagen rundes av med en privat middag for kongeparets middag på Slottet.