«Jeg kan smile selv om jeg blir banket opp»

2014: Flammene knitrer rundt Siw, men hun enser det ikke. I flere uker lever hun i et tomt skall av en leilighet. Hun blir banket opp, og legges inn på psykiatrisk for 30. og siste gang. Behandlerne frykter for Siws liv. Men hva kan de gjøre?