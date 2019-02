Flere tatt av snøskred i Sveits

Flere lag med redningsarbeidere er på plass for å finne dem som er begravet i snøen på skistedet Plaine-Morte i de sveitsiske alpene, ifølge lokalt politi.

En lokal tjenestemann sier til avisa La Nouvelliste at mellom ti og tolv mennesker kan være tatt av skredet. Politiet bekrefter at flere mennesker er rammet, men vil ikke oppgi noe tall.

Det er uvanlig at skred går over oppkjørte skibakker i Sveits. De fleste som mister livet i skred, har kjørt off-piste.

På Crans-Montanas nettside var risikoen for skred på to på en skala fra én til fem tirsdag, til tross for at mildt vær de siste dagene har ført til at tung snø har begynt å smelte.

Bilder på Twitter viser at skredet har gått tvers over bakken.

Det er flere mennesker enn vanlig på Sveits' skiutfartssteder denne uka på grunn av skolenes vinterferie.

Plaine-Morte er den høyest beliggende skibakken i Crans-Montana i Valais-regionen, på rundt 3.000 meter over havet.