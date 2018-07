En av de to som ble utsatt for nervegift i Amesbury, er død

Forrige lørdag ble en kvinne og en mann, begge i 40-årene, innlagt på sykehus etter å ha fått i seg den svært farlige nervegiften novitsjok i Amesbury.

– 44 år gamle Dawn Sturgess døde søndag kveld på Salisbury District Hospital, opplyser Scotland Yard til Sky News.

Tilstanden til mannen som ble innlagt er fremdeles kritisk.

Over hundre politifolk etterforsker saken, og en av teoriene er at de to tilfeldigvis kom over en liten beholder med giften – og at beholderen kan ha blitt kastet etter nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury i mars.