Hareide vil fortsette som KrF-leder enten partiet går til høyre eller venstre

Hareide lanserte tirsdag boka «Det som betyr noe», dagen etter at journalister og kommentatorer fikk lese den. Mange av dem mener boka går langt i framsnakke venstresiden, mens KrF-lederen er kritisk til Høyres politiske valg og ikke minst Fremskrittspartiet. Likevel vil han ikke være med på at boka kan tolkes dit hen at han bereder grunnen for et samarbeid til venstre.

– Jeg er nok ikke enig i den beskrivelsen av boka, sier han til NTB.

– Jeg vil ikke kortslutte noen prosesser i partiet nå. Det er ikke jeg som skal ta et valg, det er partiet som skal ta et valg, understreker han.

Han mener boka i stedet er et forsøk på å si noe om hva partiet står for. Bibelsitat «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det» slår an tonen. På spørsmål om han kan gå inn i regjering med Fremskrittspartiet og samtidig bevare sitt hjerte, svarer partilederen:

– Det er ikke samarbeidet som avgjør om KrF bevarer sitt hjerte, men hva vi står for som parti.

Vil stå på for KrF – uansett

Det er knyttet stor spenning til hva Hareide vil si når partiets landsstyre møtes fredag. Da starter innspurten i prosessen for å lande partiets retningsvalg.

Men de som venter en tydelig avklaring på hva partilederen mener, kan bli skuffet. For Hareide sier bare at han vil «si mer» om sitt syn på saken.

– Jeg vil komme med mine råd i løpet av prosessen, sier han til NTB og gjør det klart at dersom partiet skulle gå mot hans råd, er han beredt til å lede partiet også på den veien.

– Alle som går inn i debatten, må være forberedt på at det kan bli et valg vi ikke selv har pekt på. Men vi står alle på for KrF, sier han.

– Noen blir skuffet

Veivalget blir krevende, vedgår han.

– Noen kommer til å bli skuffet samme hvilket valg vi tar. Det er en risiko uansett. Mitt mål er å sikre at vi skal ta et valg sammen, og at flest mulig stiller seg bak.

Velgere på Sør- og Vestlandet vil vende seg bort fra partiet dersom KrF innleder samarbeid med Arbeiderpartiet i stedet for de borgerlige, advarer lokallagsleder Viggo Lütcherath i Kristiansand i Dagbladet.

Hareide sier han fikk behov for å skrive boka i kjølvannet av det dårlige resultatet ved stortingsvalget i fjor.

– Det er godt å være i et parti som har i sitt grunnfjell at du er god nok akkurat som du er. Det gjelder også en partileder som får 4,2 prosent, sa han.

Han vedgår at han ikke var fornøyd med sin egen innsats i valgkampen.

– Jeg fikk ikke sagt hva KrF står for. Jeg havnet mellom Erna og Jonas og fikk ikke ut politikken. Jeg hadde et behov for å tydeliggjøre hva som er mitt politiske prosjekt med KrF. Mange av dem som leser dette, vil se det er velkjent, men det er også tydeliggjøring av politikk som er viktig for oss, sa han under lanseringen tirsdag.

Støtter budsjett og regionreform

Både KrF og Venstre hadde en samarbeidsavtale med regjeringspartiene Høyre og Frp i forrige stortingsperiode. Mens Venstre har blitt med i regjeringen etter valget i fjor, har KrF valgt å gå i opposisjon, men har likevel støttet regjeringens budsjett. Så sent som mandag inngikk partiet også en avtale med de borgerlige om regionreformen.

Hareide utelukker at reformen kan komme i spill hvis partiet skifter side.

– Hele partiet stiller seg bak reformen, sier han, selv om han vedgår at han ikke er fornøyd med strukturen.