Frykt for flere bomber i USA

To mistenkelige pakker adressert til Biden og én sendt til De Niro ble oppdaget torsdag.

Pakken til De Niro og minst én av pakkene til Biden inneholdt rørbomber, opplyser kilder i politiet til New York Times.

Emballasjen som er brukt, ligner på dem som ble brukt til å sende bomber til Barack Obama og Hillary Clinton. I tillegg til disse er det oppdaget pakkebomber på vei til flere andre demokratiske politikere. Én bombe ble funnet ved TV-stasjonen CNNs redaksjon i New York, og én lå i postkassen til milliardæren George Soros.

Så langt har ingen av bombene eksplodert.

– Takk Gud for at ingen ble skadd, sa New Yorks ordfører Bill de Blasio etter at bomben på vei til De Niro ble oppdaget.

Sperret gater

En sikkerhetsvakt ved kontorene til De Niros selskap TriBeCa Productions i New York oppdaget grytidlig torsdag lokal tid en mistenkelig pakke. Vakten la merke til at den lignet på bilder av de tidligere pakkebombene.

En bombegruppe rykket ut like før klokka 5 lokal tid og fikk sikret bomben og fraktet den videre i en spesialbil som brukes for å fjerne eksplosiver.

En rekke gater ble sperret av etter hvert som bilkolonnen med blinkende lys beveget seg gjennom New York. Samtidig fikk folk i New York beskjed om å holde seg unna Manhattan.

De Niro er en kjent kritiker av president Donald Trump. Under utdelingen av teaterprisen Tony Awards i sommer, sa han blant annet «Fuck Trump».

Hatobjekter

Etter funnet av ni rørbomber mandag, tirsdag og onsdag, er det frykt for at det finnes flere bombepakker som ennå ikke er avslørt.

Alle bombene er sendt til personer som enten er demokratiske politikere, Trump-kritikere eller av andre årsaker hatobjekter i høyreorienterte miljøer. Dette har ført til spekulasjoner om at en høyreekstremist kan stå bak.

I kjølvannet av bombene har Demokratenes øverste ledere i Kongressen anklaget Trump for å akseptere vold og splitte den amerikanske befolkningen.

– Gjentatte ganger har presidenten akseptert fysisk vold og splittet amerikanerne med sine ord og handlinger, het det i en uttalelse fra Nancy Pelosi og Chuck Schumer onsdag.

Trump hevder på sin side at mye av sinnet i det amerikanske samfunnet skyldes «falske nyheter» i mediene. Tidligere har han gjentatte ganger kalt mediene «fiender av folket».