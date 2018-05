Mannen bak knivangrep i Paris skal ha vært på politiets antiterrorliste

Det franske nyhetsbyrået siterer ikke navngitte kilder med kjennskap til etterforskningen.

Mannen var ifølge kildene en fransk statsborger som ble født i den russiske republikken Tsjetsjenia i 1997. Han var oppført på den såkalte S-listen over personer som er mistenkt for å være radikaliserte, og som derfor anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko. Han hadde imidlertid ikke noe kriminelt rulleblad.

– Han er fransk, født i Tsjetsjenia i 1997. Hans far og mor ble satt i varetekt søndag morgen, sier en rettskilde til det franske nyhetsbyrået.

Skutt og drept

Knivangrepet skjedde lørdag kveld på Rue Monsigny i 2. arrondissement. Gjerningsmannen knivstakk ifølge politiet fem personer, hvorav én ble drept, før han selv ble skutt og drept av politiet. Tilstanden for kvinnen som fikk de alvorligste skadene, er ikke livstruende, opplyste innenriksminister Gérard Collomb søndag.

Fransk politi behandler angrepet som terror, og i løpet av natten ble det jobbet med å fastslå gjerningsmannens identitet ettersom han ikke hadde identitetspapirer på seg.

IS hevder gjerningsmannen er en av deres såkalte soldater, men dette er ikke bekreftet av fransk politi.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var blant dem som sendte sine kondolanser etter angrepet.

– Mine tanker er med dem som ble rammet at det avskyelige #Paris-angrepet og med deres kjære. Vi står sammen mot terrorisme og forsvarer våre frie og åpne samfunn, skriver han på Twitter.

– Flyktet i panikk

Det var en 29 år gammel mann som mistet livet i knivangrepet, som skjedde i et område med mange restauranter og barer, og som også er populært blant turister. Øyenvitner beskriver at angrepet kom brått og at mange fikk panikk.

– Jeg jobbet i en restaurant da jeg plutselig hørte en kvinne skrike. Han kom og angrep henne. Det var da panikken startet, alle begynte å skrike og forsøkte å ta seg inn i restauranten vår. Angriperen bare fortsatte å gå rundt med kniven i sine blodige hender, sier Jonathan, som jobber like ved, men som ikke vil oppgi etternavnet sitt.

Han sier også at politiet ankom mindre enn fem minutter senere.

– De omringet ham, og han forsøkte å angripe dem med kniven, men de skjøt ham, legger han til.

Flere øyenvitner har sagt, at mannen ropte Allahu akbar (Gud er størst) idet han trakk fram kniven.

Sikkerhetsmøte

Den franske regjeringen fordømmer angrepet som «motbydelig». Søndag skal saken drøftes i et sikkerhetsmøte i det franske innenriksdepartementet.

Frankrikes president Emmanuel Macron takker, på vegne av det franske folk, politistyrken som «nøytraliserte terroristen».

– Mine tanker går til ofrene for kveldens knivangrep i Paris, og til deres familier. Frankrike har igjen betalt en blodig pris, men vi vil ikke vike for frihetens motstandere, sier Macron.

Siden angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015 har 245 personer blitt drept i Frankrike i angrep som IS hevder å stå bak. Landet deltar i den USA-ledede koalisjonen mot ekstremistgruppa i Syria og Irak.