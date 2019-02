Politiet bruker fortsatt for lang tid på barnevoldssaker

NRK har gransket dommer i barnevoldssaker fra lagmannsrettene i perioden 2013 til 2018, der barn har blitt mishandlet grovt av sine foreldre.

I 187 dommer har volden vært så alvorlig at foreldre er dømt til flere måneder i fengsel eller mer – for blant annet å ha filleristet, sparket, slått, tatt kvelertak og stengt barna ute fra hjemmet sitt.

I nesten halvparten av disse, 85 dommer, har politiet fått kritikk for at saksbehandlingstiden har vært for lang. I 19 av disse sakene har etterforskningen stått helt stille i over ett år, ifølge NRK. I noen av tilfellene har sakene stoppet opp også i domstolene.

Dette står i sterk kontrast til instruksjonene fra Riksadvokaten, som i flere år har bedt politiet om å prioritere slike saker.

Kartleggingen viser at tidsbruken i flere av dommene også bryter med menneskerettighetene.

– Det er ingen grunn til å være fornøyd med dette resultatet. Men dette er saker som er komplisert å etterforske, sier leder for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Ole Sæverud. Han peker også på at antall anmeldelser har økt med 20 prosent fra 2014 til 2018, noe som utfordrer politiets kapasitet.