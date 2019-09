Brexitutsettelse overlevde første votering i Parlamentet

Debatten startet ved 15-tiden lokal tid, og to timer senere ble parlamentarikerne bedt om å stemme over å sende forslaget videre til neste trinn i prosessen. Flertallet gikk inn for videre behandling med 329 mot 300 stemmer.

Forslaget om å utsette brexit går dermed umiddelbart til komitébehandling. I dette tilfellet opptrer Underhuset i plenum som komité og skal debattere endringsforslag som har kommet inn onsdag ettermiddag.

Tidsfristene som ble fastsatt tirsdag, innebærer at komitébehandlingen skal være ferdig innen klokken 19. Da tas endringsforslagene og til slutt selve lovforslaget opp til endelig avstemning.