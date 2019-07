Mannen skal ha forsøkt å slå en annen mann med en flaske. Han sitter nå i arresten på øya Naxos, opplyser mannens advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad til VG.

– Han mener jo at dette var en situasjon som utviklet seg på bakgrunn av at den andre personen opptrer provoserende, sier advokaten.

Flere medier har skrevet om at norske ungdommer, som skal være russ til neste år, har dratt til Ios denne uken. Ifølge Aftenposten er det ventet minst 600 norske russ. Mange av dem reiser med turoperatører som arrangerer spesifikke partyturer.

Voldsepisoden skjedde i helgen, i tilknytning til et hotell på øya, skriver lokalavisen Budstikka.

Ifølge avisen er både Utenriksdepartementet (UD) og den norske ambassaden i Hellas gjort kjent med voldsepisoden, mens forebyggende avdeling i Oslo politidistrikt foreløpig ikke er involvert.

Faren til fornærmede sier til VG at sønnen befinner seg på sykehus i Aten, og at han ble skadd i halsen under hendelsen.

– Han har vært heldig. Det ser ut til at det går bra med sønnen vår. Vi har fått svært god hjelp av arrangørselskapets folk på stedet, og de kan på ingen måte lastes for dette. Vi vet med sikkerhet at dette kunne ha skjedd når og hvor som helst, sier faren til VG.