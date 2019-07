En sunn livsstil kan hemme Alzheimer

Personer med høy arvelig fare for å utvikle Alzheimer eller andre former for demens, har tre ganger større fare for å bli rammet, dersom de samtidig har usunne vaner som inaktivitet og røyking, skriver CBS News.

Uansett hvor stor den arvelige faktoren er, vil en god diett, passe med mosjon, begrenset alkoholinntak og en røykfri hverdag gjøre demens mindre sannsynlig, heter det i den bredt anlagte rapporten, som er publisert i Journal of the American Medical Association.

– Dette er helt klart gode nyheter, sier John Haaga ved det nasjonale instituttet for aldring i USA, en av studiens støttespillere.

– Ingen kan garantere at du slipper denne forferdelige sykdommen, men du kan bedre dine sjanser ved å leve et sunt liv, sier Haaga.

Det er anslått at rundt 50 millioner mennesker lider av demens verden over, og den vangliste formen er Alzheimer.