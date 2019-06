Kjerstin Braathen blir ny konsernsjef i DNB

Kjerstin Braathen kommer fra stillingen som finansdirektør i DNB og var før det konserndirektør for bedriftsmarkedet. I 13 år jobbet hun i bankens avdeling for shipping og offshore, og hun har også vært styreleder i flere av DNBs heleide selskaper.

– Jeg føler meg utrolig heldig som får lede dette supersterke DNB-laget. DNB har et stort samfunnsansvar, og er viktig for kunder over hele Norge. Vi er med kundene våre i alle viktige faser i livet, og vi heier på de bedriftene som tør å satse og skaper verdier og arbeidsplasser for samfunnet. Jeg gleder meg veldig til 1. september, sier Kjerstin Braathen i en pressemelding.

– Vi er glade for at Kjerstin har takket ja til denne oppgaven. DNB er en viktig samfunnsinstitusjon. Derfor må vi ha en konsernsjef som bidrar til høy tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundene våre gode opplevelser og som sikrer god lønnsomhet så banken kan investere i vekst og nye produkter, sier styreleder Olaug Svarva

Bjerke har vært konsernsjef i DNB i nærmere 13 år og ga tidligere i år beskjed om at han ønsker å fratre fra høsten av. Ifølge ansettelsesavtalen skulle han tre av som konsernsjef innen sommeren 2020.

– Jeg vil gratulere styret med en god rekruttering, og takke for alle de fantastiske opplevelsene jeg har hatt sammen med alle som jobber i DNB. Jeg har ikke hatt én kjedelig dag på jobb, og hver dag har jeg møtt nye kunder og ansatte som har gitt meg tro på prosjektet vårt, sier Bjerke.