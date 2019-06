Eksplosjon ved bensinstasjon i Sandvika. Lange køer på E18

Det er snakk om en Uno-X-stasjon.

Litt før klokken 18 brenner det fremdeles kraftig fra tanken som har eksplodert, og det kommer smell.

– Vi har heldigvis ikke fått melding om at noen personer har kommet til skade. Nå jobber vi med å evakuere bort folk, det er opprettet en sikkerhetsavstand med radius på 500 meter etter anbefaling fra brannvesenet, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i politiet til Budstikka.

Hun forteller at politiet fikk et stort antall nødtelefoner om eksplosjonen.

– Det skal ha sprutet flammer ut mot veien, refererer Sylju fra nødtelefonene.

Politiet skriver at det foreløpig ikke er meldt om personskader.

Hanna Navin fikk seg en skikkelig støkk i eksplosjonen. Hun kjørte forbi Uno X-stasjonen da det smalt.

– Det var et voldsomt smell, og airbagene utløste seg inne i bilen. Vi trodde først at vi hadde krasjet, forteller hun til Budstikka.

Eksplosjonen var så kraftig at brannalarmen på Sandvika Storsenter ble utløst. Budstikka har fått meldinger om smellet fra Billingstad, Høvik, Tanum og Nesøya.

E18 og E 16 er stengt

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at E18 på stedet er stengt i begge retninger på grunn av eksplosjonsfare. Også E16 er stengt ved Bjørnegårdtunnelen.

Trafikkoperatør Annie Serup sier til Aftenposten klokken 18.45 at det er lange køer på E18 i begge retninger mot Sandvika.

– Fra sør starter køen ved Asker. Fra Oslo og vestover starter køen ved Strand, sier hun.

Hun sier bilistene må smøre seg med en stor porsjon tålmodighet.

– Selv om dette skulle løse seg raskt, vil det bli trafikkproblemer langt utover kvelden, sier Serup.

Heiko Junge / NTB scanpix

For dem som kommer fra Drammen, er det flere omkjøringsmuligheter, men det vil uansett ta lang tid:

Gjennom Oslofjordtunnelen

Via riksvei 35 til Hokksund og Hønefoss

Via Lier og Tranby og langs Tyrifjorden til Sollihøgda

– Men uansett kommer man ikke ned til Sandvika via E16. Man kommer til Skui og Vøyenenga. Deretter må man ta seg til Oslo gjennom Bærum, sier Serup.

Kommunikasjonsrådgiver Nina Schage opplyser at togtrafikken forbi Sandvika ikke er påvirket av eksplosjonen.

Heiko Junge, NTB scanpix

Venter på drone

Politiet skriver på Twitter rett før klokken 18 at det er opprettet en «god sikkerhetsavstand» på stedet.

Ifølge Budstikka vet brannvesenet ennå ikke om det fortsatt lekker fra tanken. Et politihelikopter over eksplosjonsstedet melder at det ser ut som om én tank har eksplodert.

Brannen er ikke slukket, og Budstikka skriver at politiet ikke kan utelukke at det kan komme flere eksplosjoner. Politiet venter på drone som skal ta oversiktsbilder.

Saken blir fortløpende oppdatert.