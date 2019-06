Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året

– Vi foreslår en 75 prosents reduksjon i flytrafikken fram mot 2030. Dette kan gjøres på ulike måter, men vi mener at et kvotesystem, der flytillatelser kan selges og slettes, er en mulig løsning, sier talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom.

Ungdomsorganisasjonens landsstyre gikk i helgen også inn for flyseteavgift på 600 kroner og rask utbygging av høyhastighetstog i hele landet. Alle tiltakene har som mål å begrense flytrafikken kraftig.

Holtvedt påpeker at det er viktig å bygge ut alternativer til fly.

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, reagerer kraftig på forslaget.

– Det er lenge siden vi har fått servert slike forlag i Norge som så til de grader begrenser folks personlige frihet, men det er tydelig at Grønn Ungdom ikke er redde for å gå inn for totalitære forslag. Det er skremmende, sier han i en kommentar.