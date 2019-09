Frp-topper varsler oppvask og vil vurdere regjeringsdeltakelsen

Fremskrittspartiet gjorde mandag sitt dårligste lokalvalg siden 1991. Nå mener flere Frp-topper at partiet må vurdere både politikken de fører og om Frp tjener på å sitte i regjering.

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal, som var blant lederne i Frps interne bompengeopprør, sier til VG at de skal ha en gjennomgang av valget og situasjonen i partiet, og se hvordan de kan få mer gjennomslag:

– Det vi har behov for nå, er grundige drøftelser i partiet om regjeringsdeltakelse, hva vi får ut av det og politikken vår videre. Så blir det tiden fremover som avgjør om vi sitter i regjering ut perioden, men det gjør vi ikke for enhver pris.

Frp gikk sammen med Høyre i regjering etter valget i 2013. I tiden etter valgseieren i 2017 har både Venstre og KrF blitt innlemmet i koalisjonen, som nå har flertall på Stortinget. De fire partiene forhandlet i januar i år fram dagens regjeringsplattform på Granavollen.

– Ikke godt nok

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Troms mener det er naturlig at Frp evaluerer etter et dårlig valg, og at partiet vurderer om det er tjent med videre regjeringsdeltakelse.

– Vi må ha en gjennomgang for å se om vi posisjonerer oss riktig fram mot 2021. Hvis vi skal legge dagens meningsmålinger til grunn, vil Frp bli så å si utradert, sier Amundsen til VG.

Partileder Siv Jensen beskrev på valgnatten resultatet på 8,2 prosent (-1,2) som skuffende.

– Vi skal evaluere valget på vanlig måte og drøfte i partiets organer hva som skal være strategien fremover og hvordan vi skal løfte partiet til høyere oppslutning i 2021 og 2023, sier hun.

– Vi sitter i regjering for å påvirke politikken og få mest mulig gjennomslag for Frps velgere, fremholder Jensen.

Ingen «havarikommisjon»

Frps evaluering av det svake valget starter på sentralstyremøtet fredag 20. september. Deretter skal sentralstyret jobbe med en innstilling fram mot landsstyremøtet i partiet 26.–27. oktober. Formelt sett er det landsstyret som evaluerer valget.

Det blir også sendt ut en undersøkelse til partiets lokal- og fylkeslag.

Etter det NTB forstår, kommer ikke Frp til å opprette noen «havarikommisjon» for å evaluere et valgresultat som ble svakt, men likevel ikke så dårlig som partiet fryktet ved inngangen til valgkampen. På flere målinger rett etter valgkampåpningen lå Frp på noe over 6 prosent.

Storbytrøbbel

Av mange grunner er det spesielt i storbyene Frp sliter, og partilederen varslet overfor NTB få dager før valget behov for «å gå gjennom og analysere dette» etter valget. Men det skal foreløpig ikke være aktuelt å sette ned et eget utvalg for å se på partiets fall i byene.

Demografien taler mot Frp i byene, og i år rømte mange av partiets storbyvelgere i Oslo og Bergen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). I tillegg har Frp lokalt i de to største byene slitt med interne konflikter.

Frp fikk støtte fra 5,3 prosent av velgerne i Oslo, mens oppslutningen i Bergen endte på 4,7 prosent.

Frp ser nå ut til å gå fra fem til to ordførere, men situasjonen var torsdag fortsatt uavklart for Frp-nestleder Terje Søviknes i nye Bjørnafjorden kommune.