FN fortviler over sabotasje mot kampen mot ebola i Kongo

Leila Zerrougui, som leder FN-delegasjonen i Kongo, besøkte fredag Butembo i den østlige delen av landet. Der kalte hun spekulasjonene og ryktene om ebola-epidemien pur galskap.

Ifølge ryktene er det ingen epidemi på gang i det hele tatt, og FN prøver å forgifte folk for å tjene på en påstått epidemi.

Noen av FNs helseteam som er sendt til det lovløse og konfliktfylte området for å bekjempe epidemien, er blitt angrepet, og noen helsearbeidere er til og med blitt drept.

Verste siden Vest-Afrika

Epidemien i Nord-Kivu-provinsen er den verste siden utbruddet i Vest-Afrika i 2014 til 2016 som kostet 11.300 mennesker livet. Hittil har 1.105 mennesker dødd av ebola siden august i Nord-Kivu, der Butembo befinner seg.

– Vi er her for å arbeide sammen med myndighetene, men vi vil også si til folk at det er ganske utrolig at de som er kommet for å hjelpe dere, blir angrepet, sa Zerrougui.

Verdens helseorganisasjon WHO hadde håpet en ny vaksine kunne bidra til å stanse epidemien. Men i de siste ukene har WHO-tjenestemenn måttet innrømme at usikkerhet og lokale politikere som setter folk opp mot helsevesenet, undergraver innsatsen.

Motvilje og mistenksomhet

Kampen mot den svært dødelige sykdommen er hemmet av en rekke væpnede angrep på helsepersonell og mistenksomhet og motvilje i mange landsbyer mot tiltak for å hindre spredning, som for eksempel sikre begravelser.

I april ble en lege drept i et angrep på sykehuset i Butembo, og 3. mai ble et begravelsesfølge angrepet i Katwa.

Usikkerheten i området er også et hinder. En rekke væpnede grupper er aktive i området rundt Butembo og i Beni-provinsen. Så sent som onsdag ble et titall mennesker drept i et væpnet angrep i Butembo.