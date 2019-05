Israels president reagerer kraftig på tysk kalott-advarsel

– Uttalelsene fra Tysklands antisemittisme-kommissær sjokkerte meg dypt, skriver Rivlin på Twitter søndag.

– Vi anerkjenner og verdsetter det moralske standpunktet og engasjementet den tyske regjeringen har for den jødiske befolkningen, men frykten for sikkerheten til tyske jøder er en kapitulasjon overfor antisemittisme og en innrømmelse av at jøder igjen ikke er trygge på tysk jord, skriver han videre.

Endret mening

Det var i et intervju med mediehuset Funke lørdag Tysklands antisemittisme-kommissær Felix Klein sa han var bekymret over at det de siste årene er blitt stadig mer sosialt akseptabelt å gi uttrykk for antisemittiske syn.

– Dette har dessverre tvunget meg til å endre mening. Jeg kan ikke lenger råde jøder til å gå med kalott til enhver tid overalt i hele Tyskland, sa Klein.

Han utdypet ikke hvor eller når han mener det er risikabelt å iføre seg det jødiske hodeplagget, som på hebraisk kalles kipa.

Voksende problem

Presidenten i jødenes sentralråd (ZJD) i Tyskland, Josef Schuster, kastet seg søndag inn i debatten og slo fast at sikkerhetssituasjonen i storbyene har forverret seg de siste årene.

– Jeg pleier generelt sett ikke å overdramatisere, men situasjonen har virkelig forverret seg. En stund nå har det vært slik at jøder er i fare i enkelte storbyer hvis de kan gjenkjennes som jøder, sa han.

– Hvis dette fikk mer oppmerksomhet på politisk toppnivå, hadde det blitt satt pris på, sa Schuster.

Antall antisemittiske lovbrudd i Tyskland steg fra 1.504 i 2017 til 1.646 i 2018, en økning på 10 prosent. Antallet saker som dreide seg om vold steg fra 37 til 62 i samme periode.

Vil ha debatt

Klein sier til DPA søndag at uttalelsene hans var ment å være «provoserende», og legger til at hensikten er å skape debatt om sikkerheten til det jødiske samfunnet i Tyskland.

– Selvfølgelig mener jeg ikke at det skal etableres soner i Tyskland der jøder eller andre minoriteter ikke kan oppholde seg, sier han.