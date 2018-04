Comey: -Trump lyver kontinuerlig om smått og stort

Comey sier i intervjuet med ABC at Trump er moralsk uegnet til å være president, at han er en lystløgner i smått og stort og at han vil være en belastning for alle som jobber rundt ham. Tirsdag kommer Comeys bok «En høyere lojalitet: Sannhet, løgn og lederskap» i amerikanske bokhandlere.

Comeys salve er den foreløpig siste i feiden mellom presidenten og mannen han sparket i mai i fjor etter å ha ergret seg grønn over ham i flere måneder. Trump hadde tidligere på dagen søndag, nærmest i påvente av en kommende haglskur, kalt Comey en motbydelig fyr som egentlig burde vært fengslet for lengst.

Ikke dele verdier

Og Comey leverte varene.

– Det handler hele tiden om hvordan du tjener sjefen og sjefens interesser. Det handler om familie, familie, familie, sa den tidligere FBI-sjefen og viser til en middag der Trump minnet ham om hans lojalitet til presidentstillingen.

– Du kan ikke ha en president som ikke gjenspeiler verdiene jeg mener republikanere, demokrater og uavhengige verdsetter, sier Comey i intervjuet med ABC.

The New York Times fastslått tørt at hvis det noen gang hadde vært mulig for de to å avverge en full krig, har tv-intervjuet skrinlagt den muligheten.

Comey betegner Trump som en «serieløgner» som snakker om kvinner som de skulle være kjøttstykker.

– Han lyver kontinuerlig, om de minste og de største ting, og insisterer på at det amerikansk folk tror ham, sa den tidligere FBI-sjefen. Dette er forhold som gjør det til en stor utfordring å jobbe i Det hvite hus, mener Comey.

– Jobben vil være en belastning for alle dem som presidenten har rundt seg, sier Comey.

Russland og Flynn

Comey holder muligheten åpen for at Russland kan sitte på informasjon om Trump som kan brukes til å utpresse ham. Men Comey er ikke hundre prosent sikker og tar forbehold.

– Jeg tror det er mulig. Jeg vet ikke. Dette er ord jeg aldri trodde jeg ville si om en president i USA, sier Comey i intervjuet.

Comey svarer på samme måte når samtalen kommer inn på spørsmålet om hvorvidt Trump prøvde å hindre granskingen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-kontakter. Comey sier det er mulig at en slik samtale fant sted i Det hvite hus, men at det ikke kan slås fast hundre prosent.

En slik innblanding kunne i så fall dannet grunnlag for starten på en riksrettsprosess.

Ordkrig

Etter at utdrag fra Comeys nye bok ble offentliggjort i forrige uke, har Trump kalt den tidligere FBI-sjefen Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

I boken beskrives Trump som en mafiaboss-aktig type, som prøver å viske ut grensene mellom politimyndigheter og politikk.

Presidenten mener Comeys nye bok lar mange viktige spørsmål stå ubesvart.

– Som hvorfor han røpet hemmeligstemplet informasjon (fengsel), og hvorfor han løy for Kongressen (fengsel), skrev Trump på Twitter.