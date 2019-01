Stormberg gir 300.000 til WWF etter boikott fra ulvemotstandere

Stormberg la forrige uke ut en meningsmåling på sin Facebook-side hvor man kunne stemme «nei til ulv» eller «la ulven leve», samtidig som de igjen uttrykte deres standpunkt for å beholde ulven. Det vakte store reaksjoner hos kundene.

Til Dagens Næringsliv forteller selskapet at de har fått 6.000 henvendelser eller kommentarer. Drøyt 200 av dem har sagt at de vil boikotte selskapet eller brenne sine Stormberg-produkter.

Nå velger selskapet å bruke den negative responsen til noe positivt for Verdens naturfond (WWF), som Stormberg er støttespiller til. For hver trussel om boikott, tegner selskapet et rovdyrfadderskap hos naturfondet.

– Vi holder på å telle opp nå, men vi kommer nok opp i cirka 200 medlemskap. Det betyr 300.000 kroner til WWFs rovdyrfadderordning, sier kommunikasjonssjef Ida Kristine Moe til DN.

– Vi syns det er viktig at næringslivet ikke lar seg skremme til å ikke stå opp for naturen, og det vi mener er riktig, legger hun til.

45.100 personer deltok i Stormbergs meningsmåling som nå er avsluttet. 56 prosent stemte at de ønsker at ulven skal leve, mens 44 prosent stemte imot.