Madsen sendte SMS til kona fra ubåten: – Jeg er ute på eventyr

Peter Madsen inntok onsdag formiddag vitneboksen i tingretten i København. Dette var den siste rettsdagen som var satt av til Madsens egen forklaring.

Noe av det første aktor Jakob Buch-Jepsen gjorde, var å lese opp en SMS som Madsen sendte sin daværende kone klokken 23.25 10. august i fjor.

– N.N. (ekskonas navn), jeg er på eventyr i Nautilus. Har det fint. Seiler i rolig sjø og månelys. Dykker ikke. Kyss og klem til kattene, står det i meldingen, som er etterfulgt av masse hjerter, ifølge aktor.

– For å berolige

Tidligere har Madsen forklart at Wall døde i en ulykke omkring klokken 23.05, altså 20 minutter før meldingen ble sendt. Aktor fulgte opp SMS-opplesningen med å spørre om Kim Wall allerede var død på tidspunktet da SMS-en ble sendt, noe Madsen bekreftet. Han forklarte at han sendte meldingen for å berolige sin daværende kone.

– På det tidspunktet har du overskudd til å sende kjærlig SMS, men du kan ikke ringe etter hjelp. Er det riktig? spurte aktor.

– Ja, det har jeg. Du må forstå min situasjon. Jeg vet at hun kommer til å savne meg på natten, så jeg er nødt til å sende et eller annet. Derfor sender jeg det her, sier Madsen.

– Vurderte selvmord

En gråtende Madsen hevdet også at han sendte meldingen fordi han vurderte å ta livet sitt. Angivelig så han ingen vei videre etter Kim Walls død.

– Hele verdenen min ramler sammen. Kim må ikke bli skadd på denne turen. Det må ikke krummes et hår på hennes hode. Hun skal leveres tilbake og være glad. Men hun er fullstendig død, sa Madsen om hva han skal ha tenkt der og da.

Da forsvarer Betina Hald Engmark spurte ham om hvorfor han ikke gjennomførte de angivelige selvmordsplanene, svarte Madsen at han ville tilbake til sin daværende kone.

SMS-utveksling

En rekke SMS-er som ble sendt mellom Madsen og et kvinnelig vitne i saken 4. august, ble vist på storskjerm i rettssalen, til tross for at Madsens forsvarer protesterte kraftig på dette.

I SMS-ene skriver Madsen at han vil binde fast kvinnen i ubåten, og han legger ut om en rekke voldelige handlinger han vil utsette henne for. SMS-ene er svar på en melding fra kvinnen der hun ber Madsen true henne. Madsen skriver også at han har en drapsplan klar.

Aktor spurte om det ikke er påfallende med denne SMS-utvekslingen, som delvis minner om handlingene Madsen nå er tiltalt for å ha utført. Madsen svarte da at det ville vært absurd å sende slike SMS-er, for så faktisk å utføre handlingene.

– Det ville ikke et fornuftig menneske gjøre, sa Madsen. Senere på dagen hevdet han at kvinnen liker rollespill.