NYT: Trump beordret angrep mot iranske mål

Ordren ble gitt i kjølvannet av at iranske styrker natt til torsdag skjøt ned en amerikansk drone. Mens iranerne hevder dronen befant seg over iransk territorium, påstår amerikanerne at dronen var i internasjonalt luftrom.

Operasjonen skal allerede ha vært på et tidlig stadium, ifølge New York Times , da den ble avblåst, med fly i lufta og skip i posisjon. Ifølge avisas kilder hadde Trump godkjent angrep på en håndfull mål, som radarstasjoner og rakettbatterier.

– President Trump godkjente militærangrep mot Iran til gjengjeldelse for nedskytingen av en amerikansk etterretningsdrone, men trakk godkjennelsen tilbake torsdag kveld, opplyser en ansatt i Trumps administrasjon.

Intense diskusjoner

Årsaken til at Trump endret mening er ikke kjent, skriver avisa, som også gjengir at det skal ha vært intense diskusjoner mellom presidentens sikkerhetsrådgivere, lederne i Kongressen og militære ledere.

Meningen var at angrepene skulle finne sted like før soloppgang fredag morgen, lokal tid, ifølge kilden, for å minimere faren for tap av sivile eller militære liv.

Ingen i Det hvite hus eller Pentagon har kommentert saken overfor New York Times. På den andre siden har heller ingen bedt avisa holde tilbake artikkelen.

Tvetydig Trump

I en kommentar fra Det hvite hus om dronenedskytingen torsdag kunne det virke som Trump ikke var så hissig på å hevne droneangrepet.

– Jeg synes det er vanskelig å tro at det var med vilje, sa Trump.

– Jeg har en følelse av at det var en feil begått av noen som ikke burde gjort det, fortsatte presidenten.

Senere samme dag, da Trump i møte med pressen fikk direkte spørsmål om USA er i ferd med å forberede seg på en krig med Iran, var han derimot mer uklar og svarte: «Det vil dere snart finne ut».

Iran har sagt at de vil bringe dronehendelsen inn for FN. Landet er helt bestemt på at den amerikanske dronen som ble skutt ned, krenket iransk luftrom.

Flyforbud

Like før nyheten om det beordrede angrepet kom også meldingen om at den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA har innført et umiddelbart forbud mot alle amerikanske flygninger over Iran eller over Persiabukta eller Omanbukta. Ordren ble gitt som en følge av den høye militære aktiviteten i området og den spente politiske situasjonen etter at Den iranske Revolusjonsgarden torsdag hadde skutt ned den amerikanske dronen til en verdi av 1,1 milliarder kroner et døgn tidligere.

– Dette representerer en risiko for amerikanske flygninger og økt fare for feilvurderinger eller feilidentifisering. Dette er vist ved den iranske bruk av bakke-til-luftrakett i nærheten av sivile luftruter over Omanbukta, skriver FAA i sin ordre.

Allerede i mai oppfordret FAA flyselskaper til å utvise forsiktighet når de flyr over Iran eller i luftrommet rundt Persiabukta og Omanbukta.

– Selv om Iran sannsynligvis ikke har til hensikt å gå etter sivile fly, så utgjør tilstedeværelsen av flere langtrekkende, avanserte våpen, som kan mot brukes fly, en risiko, skrev FAA i sin tilråding da.