Drapsdømt mann frifunnet for stalking

Frikjennelsen begrunnes i en høyesterettsdom i mars, som frifant en voldtektsdømt mann som hadde kikket gjennom vinduene til en rekke kvinner. Stalking er tillatt så lenge fornærmede ikke vet at man overvåkes, sto det i dommen da.

Mannens forsvarer, advokat Anders Westeng, sier til VG at frifinnelse viser at det mannen anklages for, ikke rammes av straffeloven.

– Min klient er imidlertid tydelig på at han ikke har begått handlingene i det hele tatt. For ham er avgjørelsen kun en delvis seier, sier Westeng.

I februar ble mannen dømt til sju måneders fengsel for å ha produsert og vært i besittelse av bilder som seksualiserer barn, for krenkende atferd mot barn under 16 og for overtredelse av den såkalte stalking-paragrafen. I ankesaken har han blitt frikjent for sistnevnte punkt. Soningstiden er nå redusert til 120 dager.

Mannen ble i 2003 dømt til 17 års fengsel for å ha voldtatt og drept 16 år gamle Dereka Maria Mikula. Han har siden blitt dømt for flere tilfeller av trusler og personforfølgelse.

Statsadvokat Kaja Strandfjord har tatt initiativ til å skrive forslag til lovendring som hun har sendt til Riksadvokaten. Forslaget skal innlemme skjult overvåking i straffeloven.