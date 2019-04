Pulitzer til NY Times og Wall Street Journal for Trump-saker

Kunngjøringen av prisene fant sted mandag kveld.

The Times fikk den høythengende utmerkelsen for sitt dypdykk i Trump-familiens finanser som ifølge Pulitzer-juryen «avslørte hans påstander om selvgjort rikdom og avslørte et forretningsvelde gjennomsyret av skattesnyteri».

Wall Street Journal fikk pris for dekningen av Donald Trumps hemmelige utbetalinger av hysjpenger til to kvinner under valgkampen før presidentvalget i 2016. Kvinnene hevdet at de hadde hatt forhold med Trump.

Pulitzer-prisene er USAs viktigste priser for journalistisk arbeid. I alt deles det ut 14 priser. Det er Columbia-universitetet i New York som står for tildelingen hvert år i april.

Sterke saker

Blant andre vinnere var også The South Florida Sun-Sentinel, som ble hedret for dekningen av hvordan skole- og politiansatte sviktet før og etter skolemassakren ved Marjory Stoneman Douglas High School i februar 2018.

The Pittsburgh Post-Gazette fikk pris for dekningen av synagogeskytingen i oktober 2018, der 11 personer ble drept.

Nyhetsbyrået AP fikk Pulitzerpris for internasjonal journalistikk for dekningen av krigen i Jemen, mens nyhetsbyrået Reuters ble hedret for dekningen av grusomhetene og overgrepene begått mot rohingyaene i Myanmar.

Souldronning

Den avdøde soullegenden Aretha Franklin ble for øvrig mandag den første kvinnen som får en posthum ærespris av Pulitzer.

Æres-Pulitzer ble tildelt for hennes «uutslettelige bidrag til amerikansk musikk og kultur» i mer enn 50 år.

Hun døde i fjor sommer, 76 år gammel. Hun kunne skilte med hele 18 Grammy-priser. Hennes seks timer lange begravelse ble direktesendt på amerikanske TV-kanaler.

Tidligere har store kulturpersonligheter som ragtimelegenden Scott Joplin, komponist George Gershwin, jazzkomponist og bandleder Duke Ellington, jazzsaksofonist John Coltrane og countrygiganten Hank Williams fått den eksklusive æres-Pulitzeren-prisen posthumt. Også Bob Dylan har fått den prisen, dog ennå i live.