23-åring dømt etter å ha kjøpt seksualisert barnedukke på nettet

Ifølge dommen var dukken utformet på en slik måte at den seksualiserer barn. Dermed er den ulovlig, skriver Stavanger Aftenblad.

Da politiet ble klar over hva 23-åringen fra Stavanger hadde bestilt fra Kina, ransaket de hjemmet hans. Her fant de blant annet sju timer med overgrepsfilmer.

Tiltalte, som nektet straffskyld både for å ha bestilt dukken og for å ha lastet ned overgrepsmaterialet, forklarte i retten at det som ble funnet på datautstyret hans må ha fulgt sammen med større lovlige nedlastinger fra nettet. En annen forklaring tiltalte ga var at overgrepsmaterialet kan ha havnet der på grunn av et virus.

Retten tror ikke på 23-åringen og dømte han både for filmene og for bestillingen av dukken som fremstilte en mellom 4 og 6 år gammel jente.

Aktor i saken, politiadvokat Øyvind Haukland, la ned påstand om at tiltalte måtte dømmes til seks måneders fengsel hvorav to måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid reduseres straffen til tre måneders ubetinget fengsel.