Kongressvalget i USA er i gang

Vermont var ekstra tidlig ute og åpnet allerede klokken 5 lokal tid. Dette er hjemstaten til den uavhengige senatoren Bernie Sanders, som er ventet å vinne sitt gjenvalg overlegent.

Deretter går det slag i slag, helt til de siste valglokalene stenger i Alaska klokken 20 lokal tid, klokken 6 norsk tid onsdag morgen.

Fra midnatt norsk tid er det ventet at de første resultatene tikker inn, og ved 4-tiden er det ventet at vi vet om Trump har mistet flertallet i Representantenes hus, som målingene viser. For Senatet kommer avklaringen trolig først senere på morgenkvisten.

Utfordrende dager

Årets mellomvalg regnes som et valg om hva USAs befolkning mener om president Donald Trump, selv om det egentlig er valg til Kongressen, USAs nasjonalforsamling. Det velges kandidater til de to kamrene, Senatet og Representantenes hus.

Om Republikanerne mister flertallet i Representantens hus, blir det vanskeligere for president Donald Trump og hans administrasjon å få satt sin politikk ut i livet. I Kongressen er det regelrett fiendskap og hat som rår mellom partigruppene, og kompromisser har lenge vært umulig å få til.

I forkant av et valgkampmøte i Cleveland hevdet Trump at valgfusk er utbredt – til tross for at det aldri er dokumentert at noen slikt foregår i stor skala i USA.

Organisasjoner som jobber for å få folk til å bruke stemmeretten, reagerer skarpt og mener presidenten forsøker å skremme velgere og styre hvem som møter opp i valglokalene.

38 usikre

Valgdagen tirsdag startet med dårlig vær i deler av landet. Flere har mistet strømmen i områder mellom Louisiana og South Carolina. Delstaten Tennessee ble rammet av storm natten før valget, og en person mistet livet.

Analyser og målinger gjort rett før valglokalene åpnet viser at Demokratene kan sikre seg kontroll over Representantenes hus.

Det skal velges kandidater til 435 plasser i Representantenes hus. 203 regnes for sikre eller ganske trolig demokratiske. Tilsvarende har republikanerne 194 sikre eller ganske trolige plasser, ifølge RealClear Politics.

Til sammen 38 plasser er åpne, og det er her den store kampen vil stå.

Samtidig tyder målinger på at Senatet forblir på republikanske hender. Det er valg på 33 av plassene, men flere kommer fra delstater der Donald Trump fortsatt er svært populær.

8 spennende stater

Det er mest spenning knyttet til senatsvalgene i delstatene Arizona, Florida, Indiana, Montana, Missouri, Nevada, West Virginia og Tennessee.

Hverdagen vil bli vanskeligere for president Trump dersom republikanerne mister flertallet i Representantenes hus. Mange lovforslag og bevilgningssaker vil bli stanset eller trenert.

Det er også ventet at en rekke høringer og granskinger blir igangsatt. I tillegg til at Donald Trump selv kan bli dratt inn i disse, kan sakene også få følger for personer han har utnevnt i Det hvite hus og ellers i det politiske systemet.

Dessuten vil spekulasjonene om riksrett mot presidenten skyte ny fart. Denne prosessen bunner i mistanke om at Trump opptrådte ulovlig da han like etter innsettelsen angivelig ba daværende FBI-sjef James Comey om å stanse etterforskningen av Russlandssporet.