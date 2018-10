Makaveli Lindén innrømmer drapet på Majorstuen – og vil til Norge

Både politiet og advokat Øystein Storrvik opplyser til norske pressefolk i Dijon at Makaveli Lindén (20) har innrømmet drapshandlingen i sin forklaring for en fransk forhørsdommer tirsdag. Han vedkjenner seg også et ran begått kort tid før drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen.

Så langt er ikke spørsmålet om straffskyld kommet eksplisitt opp i avhøret om drapet. Det fortsatte tirsdag ettermiddag, etter at aktørene hadde vært ute til lunsj.

– Han knytter seg til handlinger og steder. Spørsmålet om straffskyld er langt mer komplisert juridisk og ikke noe jeg vil uttale meg om i dag, sier Storrvik til NTB.

Politiet har samme oppfatning av den svensken har kommet med i avhør. Spørsmålet om straffskyld kommer vanligvis først mot slutten av avhøret, ifølge politiadvokat Christian Hatlo.

Erkjenner drap og ran

Mandag 15. oktober ble 24 gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen funnet drept i leiligheten sin i Arbos gate på Majorstuen i Oslo. Ved hjelp av overvåkingsbilder ble svenske Makaveli Lindén identifisert og siktet for drapet, og han ble etterlyst internasjonalt. En drøy uke senere – tirsdag for en uke siden – ble han pågrepet på jernbanestasjonen i den østfranske byen Dijon.

Lindén har vært fengslet siden pågripelsen og ble tirsdag formiddag framstilt for en domstol, hvor en fransk forhørsdommer har gjennomført et flere timer langt avhør av ham. Avhøret er basert på innspill fra norske drapsetterforskere, politiadvokat Hatlo og forsvarerne i saken.

– Det er alltid viktig for oss å få alle detaljer om alle funn. Det er derfor vi ikke tidlig går ut med informasjon. Det er nødvendig å kontrollere alle hans opplysninger. Det er det vi jobber med nå, sier Hatlo.

Lindén har samtykket til å la seg utlevere til Norge og ønsker at det skjer så fort som mulig, ifølge advokat Storrvik.

Undersøkes av psykiater

Personer fra norsk politi og Lindéns franske og norske advokater er til stede under avhørene i rettssalen. Det er også en av Norges mest kjente rettspsykiatere. Det kan bli et tema i en kommende rettssak hvorvidt Lindén var psykotisk i gjerningstidspunktet og om han var strafferettslig tilregnelig.

– Spesialist i psykiatri Synne Sørheim skal være her for å observere siktede, for å vurdere både hans tilregnelighet og psykiske helse, sier Hatlo.

Sørheim har tidligere observert Anders Behring Breivik og var oppnevnt som sakkyndig i 22. juli-rettssaken.

Storrvik vil ikke si hva slags rapporter han har fått om siktedes helsetilstand. Verken han eller Hatlo ønsker å uttale seg om helsetilstanden til Lindén, bortsett fra at han er sterkt berørt.

– Han er sterkt preget av situasjonen, og av at han har sittet her nede i varetekt. Noe mer kan ikke jeg si, sier Storrvik.