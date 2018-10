Makaveli Lindén innrømmer drapet på Majorstuen

Både politiet og advokat Øystein Storrvik opplyser til norsk presse at Lindén har knyttet seg til drapshandlingen gjennom sin forklaring for en fransk domstol tirsdag. Han knytter seg også til et ran begått kort tid før drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen.

– Ja, han har knyttet seg til selve handlingene og åstedet, men akkurat skyldspørsmålet kommer vanligvis mot slutten av avhøret. Men han erkjenner handlingene han er siktet for, sier politiadvokat Christian Hatlo før de involverte partene tar lunsjpause.

– Det er alltid viktig for oss å få alle detaljer om alle funn og så videre, det er derfor vi ikke tidlig går ut med opplysninger så vi kan kontrollere alle hans opplysninger. Det er det vi jobber med nå, sier Hatlo.

Advokat Øystein Storrvik bekrefter også at 20-åringen erkjenner handlingene bak drapet på Majorstuen.

– Han knytter seg til handlinger og steder. Spørsmålet om straffskyld er langt mer komplisert juridisk og ikke noe jeg vil uttale meg om i dag, sier Storrvik.

Lindén har samtykket til å la seg utlevere til Norge.

– Han stiller seg positivt til utlevering og ønsker at det skal skje så fort som mulig, sier han.

Advokaten vil ikke uttale seg om helsetilstanden til Lindén, bortsett fra at han er sterkt preget.

– Han er sterkt preget av situasjonen, og av at han har sittet her nede i varetekt. Noe mer kan ikke jeg si.