Rystede naboer bekymret for nye ras i Orkdal

Raset, som var rundt 60–70 meter langt og 39 meter bredt, gikk i en skråning ovenfor boligen og dro med seg enorme jordmasser som fikk huset til å skli av grunnmuren. Huset, som er kårboligen tilhørende et småbruk, ble totalskadd og store deler av sokkelen ble begravd i jord.

Da jordskredet inntraff var det to medlemmer av familien inne i huset. En person kom seg ut i tide og fikk varslet om jordskredet. Den andre personen ble først meldt savnet, men like etter klokken 22 meldte politiet om at den savnede personen var funnet omkommet.

I sjokk

– De pårørende er svært preget av det som har skjedd og av hensyn til dem vil vi foreløpig ikke gå ut med avdødes identitet, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Hendelsen har også sjokkert flere naboer i området.

– Jeg hadde aldri trodd noe slikt skulle skje i nabolaget. Jeg var rett og slett sjokkert da jeg så bildet som viste hvor jordraset hadde gått, sier Geir Arne Holmen, som satt i en kinosal i Trondheim da nyhetsvarselet tikket inn, til NRK.

Han bor sammen med familien sin cirka 200 meter unna i luftlinje unna rasstedet og frykter nå nye ras i området, til tross for at politiet opplyser om liten rasfare med mindre det kommer nedbør.

Får hjelp

Et kriseteam tar hånd om den omkomnes familie, i tillegg til å bistå med hjelp til naboer tett på hendelsen. Både familien og naboene har fått tilbud om psykolog eller psykiatriske sykepleiere.

– Mange føler seg utrygge. En slik hendelse gjør noe med et menneske, også over tid. Dette er vi oppmerksomme på, sier kommunelege i Orkdal.

En anonym nabo sier til NRK at hele bygda er rystet.

– Jeg ble veldig overrasket over at jordras var årsaken. Jeg har bodd i Råbygda i over 70 år og noe slik har aldri skjedd før. Dette virker inn på oss alle.

Politiet sier til NTB at de først mandag vil gå ut med mer informasjon om saken.