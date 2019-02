Politiet skal undersøke området med drone etter jordskredet i Orkdal

Politiet fikk melding om skredet, som var rundt 60–70 meter langt og 30 meter bredt, klokken 15.23 lørdag ettermiddag. En person ble først meldt savnet, men like etter klokken 22 meldte politiet om at den savnede personen var funnet omkommet.

Bolighuset som ble tatt av raset, skled av grunnmuren, og underetasjen ble begravd i jordmassene. Søndag skal skredområdet undersøkes av eksperter.

– Krimteknikere er på vei til området som en del av etterforskningen. De skal undersøke rasområdet med drone. I løpet av formiddagen vil det også komme geologer for å undersøke om det er fare for nye ras, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ikke tettbygd strøk

Politiet søkte etter den savnede med redningshund der det var mulig. Bulldoser og gravemaskin ble rekvirert for å rive deler av huset for at politiet kunne komme til nye områder.

Ifølge Johnsen var ikke huset som ble tatt av jordskredet plassert i et tettbygd strøk.

– Det er et godt stykke mellom husene i dette området og det er ikke et spesielt tettbygd strøk. Derfor er det ikke knyttet noen umiddelbar fare for hus i nærheten. Det er heller ikke meldt nedbør i dag, noe vi ser på som et godt tegn med tanke på nye skred, sier hun.

Kom seg ut i tide

Den omkomne skal ha vært leietaker i huset, ifølge NRK.

Da jordskredet inntraff var det to personer inne i huset. Den andre personen kom seg ut i tide og fikk varslet om jordskredet.

– Han er fysisk uskadd og han kjente avdøde, sier Johnsen.

Politiet opplyser at de vil gå ut med mer informasjon om jordskredet mandag.

– De pårørende er svært preget av det som har skjedd og av hensyn til dem vil vi foreløpig ikke gå ut med avdødes identitet, sier operasjonslederen.