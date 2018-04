Studenter hentet Listhaug-kunstverk midt på natten og reddet det med neglelakkfjerner

Ved hjelp av fire flasker neglelakkfjerner maktet studentene til slutt å fjerne den svarte spraymalingen som natt til onsdag ble sprayet over bildet, skriver Bergens Tidende.

Dermed kan man trygt si at bildet av den korsfestede Sylvi Listhaug har gjenoppstått. Studentene forteller til Bergensavisen at de først forsøkte seg med både vodka, skurekrem og klor, før de fant ut at neglelakkfjerner fungerte utmerket.

Natt til fredag tok de fatt på oppgaven, og noen timer senere var verket med den korsfestede eksstatsråden igjen framme i lyset.

– Det er en morsom historie. Vi har egentlig ikke noen planer, men vi vil ramme det inn. Det kan trenges ettersom det er litt skjørt, sier studentene.

Bud på over 60.000 kroner

Men spørsmålet er om Norges mest kjente maleri den siste uka blir hengende på kollektivveggen så veldig lenge. Allerede samme dag som de vasket fram maleriet, vanket det flere bud på over 60.000 kroner, opplyser studentene til TV 2.

Det første budet kom fra den kjente galleristen og kunsthandleren Egill Wendelboe. Gjennom Bergensavisen tilbød han å kjøpe det mediekritiske maleriet som har tittelen «Making a martyr» for 10.000 kroner – 6.000 til kunstneren og 4.000 til studentene.

– Jeg synes bildet er sterkt, styggvakkert og provoserende. Jeg synes det er bevaringsverdig etter hele denne historien. Det er slikt jeg samler på, sier Wendelboe som ønsker å restaurere det, strekke det ut, ramme det inn og stille det ut.

Studentene hadde fredag ennå ikke vurdert om de vil selge maleriet.

Retorikk og mediekritikk

Det var gatekunstneren AFK som sto bak bildet som ble malt på et lerret som ble limt fast på en murvegg på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen natt til andre påskedag.

– Jeg synes det er veldig kult hva dere har gjort. Jeg setter pris på anstrengelsen og arbeidet dere har lagt ned i å berge verket mitt, skriver han i en melding til Bergensavisen.

Gatekunstneren sier det er helt opp til studentene hva de vil gjøre med det, men legger til at det hadde gjort ham glad om de donerte pengene ved et eventuelt salg til et veldedig formål.

Selv har han sagt at maleriet handler om presseetikk, og at han gjennom det kritiserer mediene.

Tornekrans og mikrofoner

Bildet viser Listhaug med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er malt i bakgrunnen.

Bildet har vakt sterke reaksjoner og natt til onsdag ble det altså sprayet over med svart maling.

Men enn så lenge henger det på veggen i et studentkollektiv i Bergen sentrum og er tilbake i nesten sin opprinnelige utgave. Ifølge Bergensavisen er maleriet ikke like klart som da det først kom opp, men detaljer som Frp-tatoveringen på skulderen til Listhaug er fremdeles tydelig.