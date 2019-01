Dansk ulykkestog kan ha truffet last som blåste av godstog

Dansk politi bekrefter at seks personer er omkommet i ulykken, og at 16 er skadd.

Det blåste kraftig i området da ulykken skjedde, og broforbindelsen over Storebælt var stengt for veitrafikk. Ulykken rammet et lyntog som ble truffet av gjenstander fra et godstog lastet med tomme flasker fra ølbryggeriet Carlsberg.

– Man kan se der ute at det ligger en trailer som er veltet eller blåst av godstoget. Om den har truffet toget foran eller i siden, vet vi ikke, sier Bo Haaning fra den danske Havarikommissionen.

Lyntoget skal ha bremset kraftig i forbindelse med sammenstøtet. Tidligere opplysninger pekte i retning av at oppbremsingen var den direkte årsaken til personskadene.

Krisesenter

Lyntoget var på vei til København, mens godstoget skulle til Fyn. Både ambulanser, politi og eksperter fra den danske Havarikommissionen ble sendt til stedet etter ulykken.

Et krisesenter ble opprettet på Nyborg Idrætscenter. Uskadde togpassasjerer ble oppfordret til å kontakte pårørende via SMS. På lyntoget skal det ha vært 131 passasjerer og tre ansatte da ulykken skjedde litt etter klokken 7.30.

Kraftig uvær

Storebæltsbroen var stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind da ulykken skjedde.

– Vinden står inn nesten rett fra nord og blåser dermed på tvers av Øresund og Storebælt, sa vakthavende meteorolog Henning Gisselø ved Danmarks Meteorologiske Institut natt til onsdag.

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen ble stengt for veitrafikk i begge retninger rett før klokken 4. Broen over Øresund ble åpnet igjen noen timer senere, og på formiddagen kunne biler igjen kjøre over Storebælt i retning Sjælland.

Strømbrudd i Sverige og Norge

Flere andre steder i Danmark er togtrafikken stengt som følge av nedblåste trær og kjøreledninger.

Også Sverige er rammet av stormen som har fått navnet Alfrida. Mange nedblåste trær ligger over veier, og onsdag morgen var over hundre tusen husstander uten strøm. Ved Fårösund er det registrert vindstyrker på over 34 meter per sekund.

I Norge har uvær og kraftig vind ført til problemer i flere dager. Over 60.000 norske husstander ble rammet av strømbrudd tirsdag kveld og natt til onsdag.