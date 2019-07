Dette skjedde i Norge og verden i natt

Par fraranet bilen

Et par ble truet med skytevåpen og fraranet bilen mens de fylte drivstoff på Circle K i Minnesund i Akershus lørdag kveld.

– Paret har forklart at det kom to biler inn på stasjonen mens de holdt på å fylle drivstoff. To av mennene skal umiddelbart ha gått bort til bilen og bedt kvinnen gå ut av bilen. Deretter forsvant mennene med kjøretøyet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

Stanser flygninger til Kairo

Både British Airways og Lufthansa har midlertidig stanset sine flygninger til Kairo av sikkerhetsårsaker. BA stanser alle flygninger dit i en uke.

Britiske myndigheter frykter at fly fra Egypt til Storbritannia kan rammes av terror. De har endret sitt r eiseråd for Egypt og sier at det er økt fare for terror rettet mot flytrafikken.

Romkapsel dokket med ISS

En russisk romkapsel med tre romfarere om bord har dokket med den internasjonale romstasjonen ISS.

Romkapselen brukte bare seks timer og 20 minutter på turen etter å ha blitt skutt opp fra det russiske romsenteret Bajkonur i Kasakhstan lørdag.

Langer ut mot Trump

Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez langet lørdag ut mot president Donald Trumps innvandringspolitikk.

På sitt første møte med velgerne i Queens i New York etter at Trump i forrige uke sa at hun og tre andre kongressmedlemmer kunne dra sin vei om de ikke likte USA, gjorde Ocasio-Cortez det klart at hun ikke drar noe sted, og at Trumps politikk ikke er om innvandring, men om rasisme.

Går mot plass på PGA-turen

Norske Kristoffer Ventura (24) leder Pinnacle Bank Championship i Nebraska etter tre av fire runder. Det kan sikre ham plass i PGA-turneringen.

Ventura startet solid i USA lørdag. Han hadde fire slag under par på de første ni hullene, skriver VG. Ledelsen glapp imidlertid med en bogey på hull 12 og 13, før han slo tilbake med birdie på 15 og 16.