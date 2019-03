Sjøfartsdirektoratet skal opplyse om hvorfor cruiseskipet Viking Sky fikk blackout

Pressekonferansen holdes i Sjøfartsdirektoratets lokaler i Haugesund klokka 16.

En kilde opplyser til TV 2 at manglende tilførsel av smøreolje skal ha vært årsaken til at cruiseskipet mistet motorkraften. Eksperter som kanalen har snakket med, opplyser at dette kan kobles til hvordan sikringssystemene virker hvis en mister smøreoljetrykket på motorene.

– De vil da bli stoppet av automatikken for å forhindre at motorene havarerer. Årsaken til nestenkatastrofen på Romsdalskysten lørdag ettermiddag skyldes at motorene stoppet på grunn av dette, opplyser en kilde til TV 2.

Seilte til Kristiansund

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

Viking Sky fikk midlertidig seilingssertifikat fra Molde til Kristiansund tirsdag.

Skipet er tilkoblet slepebåt ettersom det under hendelsen i uværet på Hustadvika lørdag måtte kutte det ene ankeret, mens det andre ankeret mistet vingene. Etter det NTB får opplyst er slepebåten kun tilkoblet skipet som en erstatning for ankeret.

Ved 15-tiden onsdag nærmet skipet seg Kristiansund med en fart på 7 knop.

Skipet har flere skader som skal utbedres på et verft i Kristiansund. Kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland i Viking Ocean Cruises, som eier Viking Sky, sier at skipet skal til Vestbase i Kristiansund for å repareres.

Rederiet har tidligere uttrykt et håp om at skipet kan settes i drift igjen allerede i april.

Fire på sykehus

Totalt har 27 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen med cruiseskipet.

Onsdag opplyste Helse Møre og Romsdal at fire pasienter fortsatt er innlagt på sykehus, tre i Kristiansund og én i Molde. For én av pasientene er tilstanden fortsatt alvorlig, men stabil. Vedkommende ligger på intensivavdelingen ved Kristiansund sjukehus.

Skipet, som var på vei fra Tromsø til Stavanger, fikk store motorproblemer i det dårlig været. På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet i farlig grunt farvann. På et tidspunkt var skipet bare 100 meter fra å grunnstøte. Video fra passasjerer om bord viser stor dramatikk, kraftige bølger, løse møbler og løse takplater.