Eksplosjon i sentrum av Lyon etterforskes som terror

En politikilde opplyser til avisen Le Figaro at minst 13 personer ble såret, hvorav 11 fikk lettere skader. Tilstanden til de to andre er ikke kjent. Blant ofrene er ei jente på åtte år, ifølge franske medier.

Andre kilder melder at alle 13 fikk lettere skader.

Politikilder har opplyst at pakken som eksploderte, inneholdt «skruer og bolter». Den var plassert på et hjørne mellom to populære gater i Lyons gamleby, rett foran et bakeri.

Politiet jaktet fredag kveld på én mistenkt gjerningsmann. Den mistenkte flyktet ifølge lokale medier fra stedet på sykkel.

– Det var en mann i 30-årene, som med ansiktet tildekket satte fra seg en koffert i Victor-Hugo-gaten ved 17-tiden, sier ordførerassistenten Aurélie Bonnet Saint-Georges til Le Figaro.

Ei 17 år gammel jente som befant seg bare 15 meter fra eksplosjonsstedet, sier at hun så biter at elektriske ledninger og batterier. Hun sier også at vinduer ble blåst ut. Da hun hørte smellet, trodde hun først det var en bilulykke.

Innenriksminister på vei

Politiet har begynt å studere opptak fra overvåkingskameraene i området for å finne ut mer om den mistenktes bevegelser.

Påtalemyndigheten i Frankrike meldte fredag kveld at angrepet etterforskes som terror. Samtidig ble det meldt at innenriksminister Christophe Castaner var på vei til Lyon.

I en Twitter-melding fra myndighetene i regionen Auvergne-Rhône-Alpes bes folk om å holde seg unna området. De har bekreftet at åtte personer ble skadd, men ingen av dem alvorlig.

«Angrep»

President Emmanuel Macron kaller eksplosjonen for et «angrep», men han understreker at ingen personer er drept «foreløpig».

– Det er ikke opp til meg å gi noen oversikt, men det ser ut til at ingen er døde. Det er sårede, så selvfølgelig tenker jeg på de sårede og deres familier, sa Macron i et direktesendt intervju på Facebook like etter eksplosjonen.

Ordføreren i bydel 2 i Lyon, Denis Broliquier, sier han er lettet over at det ikke gikk verre.

– Ei åtte år gammel jente ble såret, men vi er ganske lettet fordi det tilsynelatende ikke er noen alvorlige skader. Men på den annen side er vi sikre på at det var en sprengladning, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Lyon er Frankrikes tredje største by. Det bor 2,3 millioner mennesker i byen.