WSJ: Facebook må betale 5 milliarder dollar for personvernovertredelser

Det sier en kilde med kjennskap til saken til Wall Street Journal (WSJ).

Verken Facebook eller FTC har kommentert saken. Hvis beløpet stemmer, vil dette være den største boten FTC har gitt et IT-selskap.

Forliket kan føre til at en pågående etterforskning av Facebook avsluttes. Selskapet etterforskes for hvordan de har håndtert brukernes personopplysninger. Etterforskningen startet etter Cambridge Analytica-saken.

Det er det amerikanske justisdepartementet som avgjør om denne etterforskningen kan avsluttes.

Det britisk-baserte dataanalyseselskapet Cambridge Analytica har fått hard kritikk for å ha samlet inn personopplysninger om millioner av Facebook-brukere og solgt analyser av materialet, blant annet til valgkampapparatet til Donald Trump.

De skal ha samlet inn personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere.

I kjølvannet av dette startet FTC en etterforskning av Facebook. Det kom raskt fram at Facebook var ansvarlig for flere andre brudd på personvernsikkerheten. Blant annet kom det fram at selskapet ga ulike nettsteder tilgang til brukernes personopplysninger uten å gi tilstrekkelig beskjed om dette.