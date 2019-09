Årets sommer var varmere og våtere enn normalt

Det viser tallene for juni, juli og august fra Meteorologisk institutt.

Relativt varmest var det på Vestlandet og i Trøndelag der enkelte målestasjoner lå på mellom 2 og 2,5 grader over det som er normalt, mens flere stasjoner i Troms og Finnmark målte temperaturer som lå mellom 0,5 og 1,5 grader under normalen.

Høyeste maksimumstemperatur, 35 grader, ble målt 27. juli på Mosjøen lufthavn i Nordland, mens den laveste temperaturen, minus 6,6 grader, ble målt på Gamanjunni i Kåfjord i Troms 11. juni.

Høyeste gjennomsnittstemperatur ble målt på Bygdøy i Oslo med 17,1 grader, samt i Drammen og på Tofte i Buskerud med 17 grader. I Sarpsborg lå gjennomsnittstemperaturen på 16,9 grader gjennom de tre sommermånedene, noe som er 1,1 grad over normalen.

At det var en meget våt sommer i år, fikk flere erfare. Tallene fra meteorologene viser at nedbørsmengden de tre sommermånedene var hele 110 prosent over det som er normalt.

Flere målestasjoner på Vestlandet og Sørlandet samt enkelte stasjoner på Østlandet fikk fra 150 til 200 prosent av normal nedbør. Mest nedbør ble målt i Basura i Etne i Hordaland 31. august – der kom det 110,0 millimeter nedbør i løpet av et døgn.

I Nordland og Troms var det flere steder som bare fikk mellom 60 og 75 prosent av normal nedbør, og lavest mengde nedbør ble målt i Sirbma i Tana i Finnmark med 54 millimeter, noe som tilsvarer bare 39 prosent av normal nedbør gjennom sommersesongen.