Jubel for årets fredspristildeling

Den kongolesiske legen Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Irakiske Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre. Begge har gitt viktige bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelsen av krigsforbrytelser, heter det i kunngjøringen fra Nobelkomiteen.

En etterlengtet pris, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, som selv nominerte Mukwege i 2008.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg takker fredsprisvinnerne for deres arbeid.

– Takk for deres utrettelige anstrengelser for å sette et skarpt søkelys på og for å få en slutt på de mørkeste av forbrytelser – seksuell vold som våpen i krig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er opptatt av at verden lenge har oversett den umenneskelige byrden som mange kvinner bærer i væpnede konflikter.

– Vi var mange som tenkte «endelig!» da det ble kunngjort at Denis Mukwege fikk Nobels fredspris, sier Arnstad i en kommentar til det hun karakteriserer som «en i særklasse god fredspristildeling».

– Må stilles til ansvar

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen håper årets tildeling vil bevisstgjøre verden.

– Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar, skriver Nobelkomiteen i sin kunngjøring.

Ifølge Reiss-Andersen har Nobelkomiteen ikke snakket med dem.

– Doktor Mukwege er på sykehus og ser til pasientene sine, og Nadia Murad har vi heller ikke fått tak i, opplyser leder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen til NTB like etter utdelingen fredag.

Norske Gro Bøckmann Randby har tidligere jobbet med å bygge opp Panzi-sykehuset i Kongo rundt 2005 sammen med Denis Mukwege.

– Etter seks år får han endelig anerkjennelse for den enorme innsatsen han har gjort. Dette er en stor anerkjennelse for ham og alle kvinnene som har jobbet med ham, og det er utrolig morsomt, sier Randby til NTB.

Arbeid i Kongo

Legen Denis Mukwege har brukt store deler av sitt voksne liv til å hjelpe ofrene for seksualisert vold i Kongo, trekker komiteen fram.

– Etter opprettelse av Panzi-hospitalet i Bukavu i 2008 har doktor Mukwege og hans stab behandlet tusener av pasienter utsatt for slike krenkelser. De fleste overgrepene har skjedd med bakgrunn i en langvarig borgerkrig som har kostet mer enn seks millioner kongolesere livet, står det i begrunnelsen.

Mukwege har gjentatte ganger vært nevnt som favoritt til prisen. Han er blitt omtalt som en supermann, en åndelig kraft og en helt. Men for titusenvis av voldtatte kvinner er Denis Mukwege ganske enkelt legen som reddet dem.

Selv et offer

Når det gjelder Nadia Murad, trekker nobelkomiteen fram at hun selv er et offer for krigsforbrytelser.

– Hun aksepterte ikke de sosiale kodene som tilsier at kvinner skal tie og skamme seg over de overgrep de er blitt utsatt for. Hun har vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak, heter det i begrunnelsen.

Hun ble kidnappet, solgt og brukt som sexslave av IS. Da hun delte sin historie, ga Nadia Murad (24) yazidi-minoritetens krigs- og overgrepsofre et ansikt. Hun klarte å rømme fra IS i november 2014. Ett år senere fortalte hun FNs sikkerhetsråd sin historie om torturen, frykten og de grusomme overgrepene. Hun tryglet FN om å utslette IS.

Murad er den nest yngste vinner av fredsprisen etter Malala Yousafzai, som var 17 år da hun mottok den i 2014.