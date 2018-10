Fredsprisen hedrer kampen mot voldtekt som våpen

Nobelkomiteen kunngjorde fredag at de to tildeles fredsprisen for 2018 for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnet konflikt.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til ikke bare å behandle ofrene, men også tale deres sak. Irakiske Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre yazidi-kvinner.

– Hver av dem har på hver sin måte bidratt til å gjøre seksualisert vold i krig mer synlig, slik at gjerningsmennene kan stilles til ansvar, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

På operasjonsstua

Da kunngjøringen kom, befant Mukwege seg på operasjonsstua i Panzi-sykehuset i Bukavu øst i Kongo.

I nesten 20 år har han operert kvinner som er blitt skadet som følge av grufulle voldtekter og seksuell mishandling – men også talt deres sak. Prisen er en anerkjennelse av lidelsene kvinnene har gjennomgått, men også av at man har sviktet dem, påpekte Mukwege da han møtte jublende kvinner og medier utenfor sykehuset.

– Denne prisen gir voldtatte kvinner et håp om at de ikke er glemt og at verden vet hva de gjennomgår, sier han.

Krever rettferdighet

– Jeg håper prisen vil bringe rettferdighet til kvinner som har lidd som følge av seksuell vold, sier Murad i et intervju publisert av Nobelinstituttet.

Murad forteller at det ikke er lett for henne og andre kvinner å snakke om overgrepene de er blitt utsatt for, men hun mener prisen vil gi en stemme til alle de kvinnelige ofrene.

Hun minner dessuten om at hennes folk ble utsatt for overgrepene bare fordi de hadde en annen tro og ytrer håp om at folk kan leve i fred med hverandre, uansett religion.

Verdighetens forsvarere

Nobelkomiteens valg av fredsprisvinnere vekker anerkjennelse og respekt både i Norge og internasjonalt.

– Ved å hedre disse som forsvarer vår menneskelige verdighet, anerkjenner prisen og de utallige ofrene rundt om i verden som altfor ofte har blitt stigmatisert, gjemt bort og glemt. Dette er også deres pris, sier FNs generalsekretær António Guterres i en pressemelding.

– Dagens to vinnere har på forskjellige måter bidratt til å rette søkelyset mot seksualisert vold, ved å hjelpe kvinner som er blitt angrepet og misbrukt og ved å gi en stemme til ofrene, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Fantastisk viktig!

En etterlengtet pris, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, som nominerte Mukwege allerede i 2008. Siden har SV-leder Audun Lysbakken og partifelle Karin Andersen nominert den kongolesiske legen i mange år.

– En fantastisk viktig fredspris! Vold og overgrep mot kvinner brukes i dag som et systematisk og grusomt våpen i krig, sier Lysbakken.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg takker fredsprisvinnerne for deres arbeid.

– Takk for deres utrettelige anstrengelser for å sette et skarpt søkelys på og for å få en slutt på de mørkeste av forbrytelser – seksuell vold som våpen i krig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen håper årets tildeling vil bevisstgjøre verden.

– Den viktigste begrunnelsen er at seksuelle overgrep mot kvinner i krig og konflikt bidrar til å opprettholde konflikter og til å øke sivilbefolkningens lidelser. Den innsatsen Mukwege og Murad har lagt ned bidrar til å synliggjøre ofrenes lidelser i krig, sier hun.