Mediekritikk og sjamanistisk renselse fra prinsessen og kjæresten

Etter en uke med hardt mediejag mot prinsessen og kjæresten Durek Verrett, gikk Märtha Louise ut med en tydelig beskjed da hun innledet foredraget mandag kveld:

– Til alle dere i pressen. Dere har et valg i hva dere gjør og skriver. Selv om dere tror det er deres jobb, har dere ennå et valg i hva dere vil, sa prinsessen.

Foran en fullsatt sal på 550 tilhørere, ba prinsessen alle som har blitt «en smule irritert» av pressen om å rekke opp hendene.

Et stort antall hender gikk opp i været. Prinsessen henvendte seg på nytt til pressefolkene i salen:

– Hvis hele livet ditt ble lagt ut der, i pressen, ville du vært komfortabel med det? Ville det vært OK? Selv om det er jobben din, og det respekterer jeg, så har du et valg om å være medfølende, om å være en god person, sa Märtha Louise.

Prestedialog kuttet

Stavanger er første stopp i Norge på foredragsturneen «Sjamanen og prinsessen», som kjæresteparet har lagt ut på.

Seansen i oljebyen skulle egentlig ha vært holdt i St. Petri kirke, men ble flyttet til en konferansesal etter at biskopen satte ned foten. Dermed ble rammene for arrangementet endret.

– Jeg skulle som dialogprest representere kirkens syn. Slik kunne vi fått fram likheter og forskjeller i våre perspektiver. Biskopen har pålagt menighetsrådet å lukke kirken for dette arrangementet og flyttet det hit, sa dialogprest Silje Trym Mathiassen i en kort innledning til arrangementet.

Hun skulle egentlig ha ledet en samtale med paret, men gjorde det klart at det ikke lenger var naturlig med religionsdialog etter flyttingen.

Hun takket prinsessen og Verett for å ha vært imøtekommende gjennom hele prosessen.

– De fortjener ikke å bli behandlet med det som nærmest har minnet en kollektiv mobbekampanje, sa hun, med tydelig henvisning til medietrykket den siste tiden.

Synthesis relay

Etter innledningen og en kort pause, tok Verett ordet. I løpet av kvelden inviterte publikum med på flere sjamanistiske øvelser.

En av dem gikk ut på at folk skulle tenke på noen de elsker, samtidig som de pustet inn og ut og prikket seg selv på brystet ved hjertet.

Han kalte prosessen «synthesis relay».

– Man tar informasjon, sirkulerer den, ekspanderer den. Og kjærlighetsfrekvensen går høyere og høyere, sa Durek.

Senere ba han alle om å reise seg og lese høyt fra det som framsto som et kjærlighetsdikt.

Tilbakeholdent

Etter hvert tok Märtha Louise over. Hun begynte med å påpeke at man i vår kultur ofte ter seg litt stivt og tilbakeholdent.

– Som dere vet, ser jeg ting, som blant annet engler. Når dere gjorde denne øvelsen, la jeg merke til at mange var redde for å vise hva som skjer inni seg, sa hun.

Et av hovedbudskapene fra prinsessen var at verden blir et bedre sted om folk er tro mot seg selv.

Foredraget varte i over to timer, og ble avsluttet med nok en sjamanistisk øvelse. Verett ba folk om å rense kroppene sine for forskjellige vonde tanker og minner.

– Enhver form for fryktbasert tenkning, som blir dyttet mot deg, slipp den ut av munnen din. Rens den ut av systemet ditt, det er gift, sa han blant annet.

Enkelte i salen reiste seg, og mange fikk tydelige fysiske reaksjoner. Flere av deltakerne hostet høylytt da de ble bedt om å slippe ut vonde tanker.