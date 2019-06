Både Frp og FNB demonstrerer mot bompenger

Med den siste økningen blir det totale antallet bomstasjoner i Oslo 83, og alle disse vil få besøk av aksjonister lørdag.

Cecilie Lyngby er andrekandidat for FNB i Oslo og arrangør av aksjonen «Ja til miljø – nei til bompenger». 1.400 har sagt at de skal delta på Facebook, mens 4.300 har meldt at de er interesserte.

– Dette er ingen demonstrasjon, men en markering. Jeg oppfordrer alle som er imot de nye bompengene til å møte opp ved sin bom, sier Lyngby til Romerikes Blad.

I tillegg til Facebook-aksjonen vil folk fra FNB også ha aksjoner ved bomringer på Torshov, Ryen, Majorstuen og Bygdøy.

Frp med på leken

Også Frp vil troppe opp ved flere av bomstasjonene for å markere sin motstand mot bompengestasjonene, skriver Aftenposten. Partiets førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, har overfor NTB beskrevet bompengepolitikken til det sittende byrådet med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne som «hinsides».

– Dette bomprosjektet er hinsides all fornuft. Raymond Johansen (Ap) og byrådet hans skal nå bruke bilistene som en melkeku for investeringer og drift som kommunen burde finansiert selv, sa hun til NTB fredag.

FNB er blitt en farlig konkurrent for Frp, som til tross for lovnader om å fjerne bomringene i 2013 ikke har fått gjennomslag for dette etter seks år i regjering. FNB har gjort det skarpt på flere meningsmålinger på Vestlandet, men foreløpig ikke slått gjennom i Oslo.

Under Frps regjeringstid har antallet bomstasjoner økt med 44 prosent. Partiets samferdselspolitikere på Stortinget framholder at det skyldes manglende stortingsflertall for fjerning av ordningen.

I tillegg har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understreket at bompengeandelen går ned mens veiinvesteringene går den andre veien.

Støtte bak miljøpolitikken

98 prosent av inntektene fra bomringen i Oslo går til andre formål enn vei. Likevel har byrådets miljøpolitikk bred støtte blant befolkningen i hovedstaden.

46 prosent av de spurte er «stort sett positive» til å få bilene ut av den innerste sentrumskjernen i hovedstaden, mens én av tre er negative, ifølge en undersøkelse Sweco har gjort for Oslo kommune.

Samtidig mener 85 prosent av de spurte at det er bra at sykkelveiutbygging prioriteres, ifølge en holdningsundersøkelse om sykling i Oslo. Tre av fire innbyggere sier også at de støtter byens klimamål.

– De har full rett til å demonstrere og ytre sin mening. Men jeg tror de må innse at alternativet til bomringen i Oslo er at de får en dårligere by, med dårligere luft og dårligere forhold – ikke bare for syklende, gående og kollektivreisende, men også for bilistene, sier fungerende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) til Aftenposten.