Forskerne gjorde et eksperiment i en norsk by med 75.000 mennesker. Det gir viktige svar i kampen mot koronaviruset.

Hva skjer hvis barnehager og skoler åpner igjen? Et unikt eksperiment basert på en stor norsk by viser at stengte barnehager og 1. til 3. klasse bare har moderat virkning på koronaviruset. Men åpnes alle skolene, blir situasjonen raskt katastrofal.