Ursula von der Leyen er første kvinne valgt til EUs absolutte toppverv

Dermed overtar von der Leyen presidentposten i EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker 1. november. Hun blir første kvinnelige president i EU-kommisjonen, og også første tysker på over 50 år med EUs aller tyngste post.

383 folkevalgte stemte for den tyske kandidaten, og 327 stemte imot. Det ble avgitt 22 blanke stemmer, og én stemme ble forkastet. Parlamentet består for øyeblikket av 747 medlemmer og det magiske stemmetallet den tyske kristendemokraten trengte for absolutt flertall, var 374.

– Jeg er så beæret, så overveldet. Deres tillit til meg betyr tillit til Europa. Et Europa som er klart for fremtiden, i stedet for å kjempe innbyrdes mot hverandre, sa von der Leyen i sin tale til EU-parlamentet da valgresultatet ble klart.

Går av som forsvarsminister

For to uker siden ble den tyske politikeren nominert av EUs stats- og regjeringssjefer til å bli president i EU-kommisjonen. Tirsdag var det opp til EUs folkevalgte i Strasbourg å ta stilling til forslaget.

Mandag kunngjorde von der Leyen at hun går av som Tysklands forsvarsminister onsdag, uavhengig om hun ville bli godkjent som ny president i kommisjonen. Von der Leyen har vært forsvarsminister i Tyskland siden 2013, og tilhører Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU.

Hun har vært omstridt som forsvarsminister, og fått kritikk for å ha sendt tyske styrker på skarpe oppdrag til Afghanistan og Mali. 60-åringen, som er utdannet lege, har også hatt problemer med høyreekstremister i det tyske forsvaret.

Den tyske politikeren og sjubarnsmoren har tidligere vært både familieminister og arbeidsminister i Merkels regjeringer. Hun er født i Brussel hvor hun bodde til hun var 13 år, og snakker både fransk og engelsk flytende i tillegg til morsmålet.

Usikkert utfall

Utfallet av avstemningen i EU-parlamentet tirsdag har vært usikkert, siden mange politiske grupper i EU-parlamentet har vært splittet i synet på den tyske kandidaten, og har uttrykt misnøye med hvordan hele lederkabalen i EU ble lagt.

Von der Leyen var inntil tirsdag bare garantert støtte fra de 182 parlamentsmedlemmene fra den konservative partigruppen EPP, som hun selv tilhører.

Den venstreradikale gruppen i EU-parlamentet, GUE/NGL, og partialliansen De Grønne har tidligere sagt at de ville stemme imot von der Leyen. Ytre høyre og høyrepopulistene har vært splittet. Splittet var også Sosialdemokratene, som er den nest største partigruppen i parlamentet med 164 representanter.

Klimabudskap

Fra talerstolen i EU-parlamentet tidligere tirsdag var klima et av von der Leyens hovedbudskap, og hun lovet blant annet å legge fram tidenes første europeiske klimalov dersom hun ble valgt som president.

Von der Leyen sa også at hun ønsker en overhaling av EUs immigrasjonsregler, og at hun er åpen for en ny brexitutsettelse om den blir etterspurt av «en god grunn».

Dette har vært populært hos sosialdemokratene. Den danske parlamentsmedlemmet Marianne Vind, som har stemt for von der Leyen, skriver på Twitter at «den tyske politikeren har beveget seg politisk:

– Hun har store visjoner for et klimabevisst, likestilt og mer likt EU. Hun kan ikke garantere at alle hennes visjoner vil gå gjennom Rådet, Kommisjonen og Parlamentet. Men hun vil helt sikkert trekke mer i den retning, skriver Vind.