Ueland-familien håper på dom i Marokko

Det var ventet at dommen mot de tiltalt for å ha drept Maren Ueland og Louise Vestager Jespersen ville komme torsdag i forrige uke, men i stedet ble det klart at det blir enda en rettsdag torsdag denne uken.

Ueland-familiens norske bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen har foreløpig ikke fått nye opplysninger på om det kan ventes en dom.

– Jeg regner med at det kommer en dom. Det må jo være grenser for hvor lenge dette kan vare, sier han Paulsen til NTB.

Rettssaken har blitt forsinket flere ganger siden den startet 2. mai.

Påstand om dødsstraff

Maren Ueland fra Bryne og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen ble drept i nærheten av Imlil i Atlasfjellene i desember i fjor. I alt 24 menn står tiltalt i rettssaken etter drapene.

I forrige uke sa en journalist i det marokkanske medienettstedet i Medias24 til Stavanger Aftenblad at de tiltalte torsdag vil få anledning til å si noen avsluttende ord, men at det ikke er garantert at dommen vil komme samme dag.

Påtalemyndigheten i Marokko har lagt ned påstand dødsstraff for de tre hovedtiltalte, selv om landet i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

Tror på anke

Louisa Vesterager Jespersens mor, Helle Jespersen, har sagt at hun ønsker dødsstraff for de tiltalte. Ragnar Falck Paulsen sier på sin side at Ueland-familien ikke har ytret noe slikt ønske.

– De har tillit til det marokkanske rettssystemet og har ikke uttrykt noen mening om dødsstraff. De er opptatt av at de som blir dømt får en preventiv straff som gjør at noe slikt ikke skal skje igjen, sier han.

Paulsen er likevel klar på at han tror det kan gå mot nye runder i retten i Marokko.

– Familien ønsker saken blir avgjort på torsdag, men det er ikke sannsynlig slik jeg ser det. Det blir nok en anke.

Uklart om erstatningskrav

Det er fra tidligere kjent at Louisa Vesterager Jespersens familie krever en erstatning på 10 millioner marokkanske dirham, nærmere 9 millioner norske kroner.

Det er foreløpig uklart om Ueland-familien vil kreve erstatning. I slutten av juni siterte Stavanger Aftenblad advokat Paulsen på at familien vil kreve erstatning. Nå er det likevel ikke sikkert hva som vil skje i dette spørsmålet, men familiens nylig engasjerte marokkanske bistandsadvokat Azeddine Kabbaj vil være til stede under rettsmøtet torsdag og kan fremme et erstatningskrav dersom familien ber om det.

– Det er ingenting som er avklart rundt erstatning. Foreløpig har de ikke sagt til meg hva de vil gjøre, sier Paulsen.