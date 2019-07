Mueller: Trump kan straffeforfølges når han går av

Onsdag møtte Mueller til høring i Representantenes hus i Kongressen for å svare på spørsmål om sin 448 sider lange rapport om Russlands forsøk på å påvirke valgutfallet i Donald Trumps favør i 2016.

Mueller ønsket egentlig ikke å stille til høring, men fikk ikke noe valg. Mandag ventet en rekke kritiske spørsmål både fra demokrater og republikanere, først i justiskomiteen og deretter i etterretningskomiteen. Seansen pågikk i mange timer og ble direkteoverført på TV.

Mueller kom med en krass advarsel om aksept av utenlandsk hjelp i amerikansk valgkamp:

– Jeg håper ikke at dette er den nye normalen, men jeg frykter det er det, sa Mueller på tampen av høringen i Kongressen.

Mueller la ikke skjul på at han mener folk ikke har forstått helt hvor omfattende og målrettet Russlands framstøt var under valgkampen i 2016. Mueller mener amerikanske myndigheter ikke har gjort nok for å hindre at slikt kan skje igjen.

Trump hindret

Ved Muellers side under utspørringen satt hans nære medarbeider Aaron Zebley, som ledet granskingen fra dag til dag.

Mueller innledet utspørringen med å gjenta konklusjonene fra sin rapport, blant annet at Russland på systematisk vis forsøkte å påvirke presidentvalget.

Lederen i justiskomiteen, demokraten Jerry Nadler, gikk deretter rett på sak og viste til at Trump gjentatte ganger har hevdet at Mueller-rapporten renvasker ham fra anklagene om å ha stukket kjepper i hjulene for etterforskningen.

– Det er ikke i tråd med hva som står i din rapport, er det vel, ville Nadler vite.

– Nei, lød Muellers korte svar.

Kan straffeforfølges

– Stemmer det at presidenten kan straffeforfølges for dette etter at han har gått av, ville Nadler vite.

– Det stemmer, sa Mueller.

Stemmer det at presidenten forsøkte å få deg sparket da du fant beviser for at han forsøke å hindre etterforskningen, ville demokraten Ted Deutch vite.

– Det er det som står i rapporten, og jeg står ved den, svarte Mueller.

Kritikk fra republikanere

Flere republikanere i justiskomiteen gikk hardt ut mot Mueller under høringen i justiskomiteen, blant dem Louie Gohmert fra Texas.

Gohmert anklaget Mueller og hans etterforskere for å nære et hat til Trump, for å ha vært ute etter presidenten og for å ville skade ham ved å la etterforskningen trekke i langdrag.

Mueller kommenterte ikke anklagene, men understreket kort at han var mer enn villig til å svare på eventuelle spørsmål Gohmert måtte ha.

Republikaneren John Ratcliffe kom også med krass kritikk av Mueller og hevdet at premisset for hans etterforskning var at Trump var skyldig inntil det motsatte ble bevist.

Alvorligste

Mueller brukte nærmere to år på sin gransking og kom til samme konklusjon som amerikansk etterretning, nemlig at russiske myndigheter drev en systematisk kampanje for å sverte demokraten Hillary Clinton og sikre at Trump vant valget.

Under onsdagens høring beskrev Mueller den russiske innblandingen som det alvorligste forsøket noensinne på å undergrave det amerikanske demokratiet.

– Trodde den russiske regjeringen at de hadde noe å tjene på at Trump vant, ville demokraten Zoe Lofgren vite.

– Det gjorde de, svarte den tidligere spesialetterforskeren.

Etterforskerne fant ikke bevis for at Trumps valgkampmedarbeidere aktivt samarbeidet med russerne om dette, men konkluderte med at Trump ved minst ti anledninger forsøkte å stikke kjepper i hjulene for Muellers etterforskere.

WikiLeaks

Rapporten er «et signal, et varselflagg, til de blant oss som har et visst ansvar på dette området, til å utøve dette ansvaret effektivt og ikke la dette problemet fortsette å trekke ut», sa Mueller i etterretningskomiteen.

Demokraten Mike Quigley leste opp sitater som Trump i sin tid kom med i forbindelse med WikiLeaks-lekkasjer fra Clintons valgkamp, som «WikiLeaks er en skattkiste» og «jeg elsker å lese WikiLeaks». Quigley spurte Mueller om hans syn på sitatene.

– Problematisk er et svakt uttrykk når det gjelder måten det her utvises en form for håp eller oppmuntring overfor det som er, og burde være, en ulovlig aktivitet, sa Mueller.

Heksejakt

I en tirade av Twitter-meldinger gikk Trump til angrep på Mueller og beskrev etterforskningen som en heksejakt.

– Dette burde IKKE tillates. En rigget heksejakt, het det i en av de mange meldingene.

Mueller ble i etterretningskomiteen spurt om etterforskningen er en «heksejakt».

– Din gransking er ikke en heksejakt, er den?, spurte demokraten Adam Schiff.

– Det er ingen heksejakt, svarte Mueller.