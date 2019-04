Statsminister Ranil Wickremesinghe sier at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen, men at etterforskerne også ser på mulige internasjonale forgreininger.

Han erkjenner også at det var opplysninger i forkant om at et angrep kunne komme.

– Mens dette pågår, må vi også se på hvorfor gode nok forholdsregler ikke ble tatt, sier statsministeren.

Wickremesinghe understreker imidlertid at regjeringens første prioritet er å «pågripe terroristene».