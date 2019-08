Artisten Anne Grete Preus er død

Det sier hennes manager og venn Rune Lem til NRK.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne, sørger nå, sier Lem til NRK.

«Millimeter» ble en av hennes mest kjente albumer. Det ble gitt ut i 1994. Samme år ble hun tildelt tre Spellemannspriser, for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit. I 2013 ble artisten tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen. Samme år ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim.

En av hennes mest kjente låter er «Månens elev» fra nettopp dette albumet.

I 2007 fikk Preus nyresvulst. Før sommeren ble alle konsertene hennes avlyst etter at hun ble syk på nytt.

På 1970- og 80-tallet var hun med i rockebandene Veslefrikk og Can Can. Hun ga ut totalt ti soloalbum etter at hun debuterte som soloartist i 1988.

Professor på UiA

Anne Grete Preus hadde også en tilknytning til Sørlandet gjennom sin jobb på Universitetet i Agder. I februar 2017 begynte hun som professor II på UiA, hvor jobben hennes var å lære de unge låtskriverne på Institutt for rytmisk musikk å skrive musikk som du og jeg vil høre på.

Jacob Buchard

Her kan du lese portrettintervjuet Fædrelandsvennen laget om Anne Grete Preus høsten 2017: